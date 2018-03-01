Пропавшую по дороге в школу 11-летнюю Анну Выпрецкую всю ночь искали в Камышине полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение об исчезновении ребенка поступило в отдел полиции накануне в девять часов вечера. Как оказалось, утром девочка ушла в школу, а домой не вернулась. Также выяснилось, что и до учебного заведения она не добралась. По тревоге был поднят весь горотдел полиции. Поисковые группы с кинологами осмотрели всю территорию поблизости от места предполагаемой пропажи ребенка, опрашивали возможных свидетелей. Но поиски пока успеха не принесли. В связи с этим стражи порядка обращаются ко всем, кто владеет информацией...