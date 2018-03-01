В Волгоградской области перевернулась маршрутка

В астраханской степи в 25 километрах от села Пришиб насмерть замёрзла молодая женщина, сообщает ИА "Астрахань 24". Как сообщают региональные следователи, она вместе со своим возлюбленным решила убежать к родственникам в Волгоград. Известно, что жительница соседнего города официально нигде не работала и скиталась по крестьянско-фермерским хозяйствам. В декабре 2017 года она вместе со своим сожителем устроилась в КФХ, где у неё случился конфликт с другой работницей фермерской точки. После этого женщина захотела тайно уехать к родне в Волгоград. В ночь на 1 марта она со своим сожителем пошла вдоль трассы, чтобы поймать попутку. В какой-то момент женщине стало плохо, и...

Прочитана: 695 раз