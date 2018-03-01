Под Волгоградом наркокурьера взяли на детской площадке





По подозрению в причастности к незаконному сбыту наркотиков задержан 47-летний житель города Краснослободск в Волгоградской области. Мужчина был взят с поличным во дворе дома по ул. Фадеева непосредственно во время изготовления на детской площадке так называемой «закладки» с синтетическим наркотиком.

Во время дальнейшего обыска в домовладении задержанного полицейские изъяли весы, средства связи, банковские карты, а также запрещенное наркотическое синтетическое вещество, количества которого хватило бы для изготовления около 6 тыс. разовых наркотических доз.

Установлено, что задержанный выполнял функции курьера по доставке в регион оптовых партий наркотиков и распространял их на территории города-героя путем закладки в тайники.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств в особо значительном размере». Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией настоящей статьи, является лишение свободы на срок до 15 лет.

Только за 2017 год сотрудниками органов внутренних дел на территории гор. Волгограда пресечено 751 преступление, связанное с распространением наркотиков. Из незаконного изъято более 11 кг наркотиков, почти половина из которых составляют синтетические наркотические вещества. Общего веса изъятых синтетических наркотиков хватило бы для изготовления почти 100 тыс. разовых доз.



