Подозрительный предмет в поезде "Киров-Кисловодск" вызвал переполох на станции "Волгоград-1"

Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего 26 февраля в доме №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, и ее мама. Напомним, об этой ситуации ИА «Высота 102» сообщало в материале «Волгоградка разыскивает героя-полицейского, который вывел ее дочь из загоревшегося дома». В отдел полиции №2 Краснооктябрьского района 12-летняя Полина приехала вместе с мамой, чтобы познакомиться со своим героем и сказать ему: «Спасибо». Ведь когда горел дом, совсем было не до того, чтобы узнать его имя. Теперь они знают, кто он, их спаситель. Сержант полиции Артем Сергеевич Жемчужнов ...