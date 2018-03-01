









Смотрите сегодня в программе: гостям ЧМ-2018 покажут красоты и дадут почувствовать вкус Царицына-Сталинграда-Волгограда. Умная электроника будет следить за чистотой выборов президента России. Депутаты облдумы посмотрели и обсудили обращение президента России сообща. Герой найден: 12-летняя девочка и ее мама встретились с полицейским, спасшим ребенка из горящей квартиры.

Информационные выпуски ИА "Высота 102" выходят в эфире "Первого волгоградского канала" ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале "Че" "СТВ-Камышин" в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.