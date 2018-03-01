Волгоградские депутаты испытали приятный шок от коллективного просмотра послания президента







Коллективный просмотр послания президента России Федеральному собранию устроили сегодня волгоградские депутаты и чиновники. Рекордное по длительности почти двухчасовое выступление главы государства народные избранники смотрели и даже конспектировали в зале заседаний Волгоградской облдумы. Глава государства в своей речи коснулся ключевых сфер жизни страны и обозначил приоритеты в развитии на ближайшие годы.

По завершении выступления Владимира Путина депутаты Волгоградской облдумы поделились с журналистами первыми мыслями и впечатлениями. Кто-то из нардепов заявил, что слова президента удивительным образом совпадают с действиями власти региона. Кто-то порадовался, услышав из уст главы государства хорошие новости для профильной отрасли, а кто-то признался, что слегка шокирован.

Эмоции депутатов Волгоградской облдумы и чиновников администрации региона во время просмотра послания Владимира Путина и первые впечатления нардепов по завершении речи - в видеоматериале «Высоты 102».