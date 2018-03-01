|Политика
|01.03.2018 17:50
Волгоградские депутаты испытали приятный шок от коллективного просмотра послания президента
Коллективный просмотр послания президента России Федеральному собранию устроили сегодня волгоградские депутаты и чиновники. Рекордное по длительности почти двухчасовое выступление главы государства народные избранники смотрели и даже конспектировали в зале заседаний Волгоградской облдумы. Глава государства в своей речи коснулся ключевых сфер жизни страны и обозначил приоритеты в развитии на ближайшие годы.
По завершении выступления Владимира Путина депутаты Волгоградской облдумы поделились с журналистами первыми мыслями и впечатлениями. Кто-то из нардепов заявил, что слова президента удивительным образом совпадают с действиями власти региона. Кто-то порадовался, услышав из уст главы государства хорошие новости для профильной отрасли, а кто-то признался, что слегка шокирован.
Эмоции депутатов Волгоградской облдумы и чиновников администрации региона во время просмотра послания Владимира Путина и первые впечатления нардепов по завершении речи - в видеоматериале «Высоты 102».
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|Аналитика
|01.03.2018 20:18
Смотрите сегодня в программе: гостям ЧМ-2018 покажут красоты и дадут почувствовать вкус Царицына-Сталинграда-Волгограда. Умная электроника будет следить за чистотой выборов президента России. Депутаты облдумы посмотрели и обсудили обращение президента России сообща. Герой найден: 12-летняя девочка и ее мама встретились с полицейским, спасшим ребенка из горящей квартиры. Информационные выпуски ИА "Высота 102" выходят в эфире "Первого волгоградского канала" ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале "Че" "СТВ-Камышин" в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Происшествия
|01.03.2018 19:24
Подозрительный предмет, найденный в хвостовом вагоне поезда "Киров-Кисловодск", стал причиной задержки состава на станции Волгоград-1. Об этом ИА "Высота 102" сообщили источники. На место прибыли представители экстренных служб региона. По имеющимся сведениям, инцидент произошел около 17:50. К счастью, тревога оказалась ложной. Поезд продолжил движение в 18:44. В пресс-службе Приволжской железной дороги информагентству заявили, что принимаются все меры для ввода поезда в график движения.
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|Общество
|01.03.2018 16:46
Из-за наступивших морозов в центре оказания помощи лицам без определенного места жительства бездомным продлили сроки пребывания в теплом помещении. Как рассказал ИА «Высота 102» директор АНО «Милосердие» Ярослав Шарашкин, в социальном учреждении бездомные могут находиться строго определенное время. Однако из-за природных катаклизмов тех постояльцев, которые должны были покинуть приют, не стали лишать крова. Всего, по словам Ярослава Шарашкина, в настоящее время в учреждении, расположенным в Кировском районе Волгограда, находятся несколько десятков человек. Здесь люди без определенного места жительства имеют возможность находиться в теплом помещении, им предоставляются спальные места и питание.
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|Общество
|01.03.2018 16:34 (Обновлено: 01.03.2018 17:52)
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего 26 февраля в доме №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, и ее мама. Напомним, об этой ситуации ИА «Высота 102» сообщало в материале «Волгоградка разыскивает героя-полицейского, который вывел ее дочь из загоревшегося дома». В отдел полиции №2 Краснооктябрьского района 12-летняя Полина приехала вместе с мамой, чтобы познакомиться со своим героем и сказать ему: «Спасибо». Ведь когда горел дом, совсем было не до того, чтобы узнать его имя. Теперь они знают, кто он, их спаситель. Сержант полиции Артем Сергеевич Жемчужнов ...
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|Происшествия
|01.03.2018 16:17
Суд постановил арестовать на 5 суток жителя Волгоградской области, который на берегу реки Дон в Иловлинском районе сбил женщину и оставил место ДТП. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи. По материалам суда, на автомобиле "ВАЗ-21213" мужчина возвращался по льду с рыбалки. На выезде у паромной переправы ст. Сиротинская он не справился с управлением и совершил наезд на девушку. По словам нарушителя, он остановился, но подойти к пострадавшей не смог, так как на него набросились мужчины и начали избивать, а затем в машину кто-то кинул лом. Претензий к ним рыбак не имеет. С места происшествия...
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|Расследования
|01.03.2018 16:16
Сегодня Волгоградский областной оставил без изменения постановление Центрального районного суда Волгограда от 20 февраля 2018 года об избрании руководителю ООО «Бьюти Тайм» и ООО «Город красоты» меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в прокуратуре региона. Напомним, обвиняемая и шесть ее сообщников под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи осуществляли деятельность по привлечению граждан в арендованные офисы указанных фирм якобы для прохождения бесплатной диспансеризации. Они приглашали клиентов и сообщали им о якобы выявленных у них серьезных заболеваниях, требующих немедленного обследования и лечения на платной основе. В дальнейшем под видом рассрочки оплаты косметических услуг...
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|Общество
|01.03.2018 16:06
«Концессии водоснабжения» напоминают владельцам частных домов Волгограда, что самый надежный способ сэкономить на оплате за воду – установить прибор учета, причем делать это нужно уже сейчас. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, до сезона полива остается всего месяц, и, если откладывать до последнего оформление документов, придется ждать своей очереди дважды. Сначала - чтобы подать документы, а потом – для опломбировки прибора. «Эти очереди не радуют ни потребителей, ни наших специалистов», - считают в компании. На сегодняшний день об установке приборов учета воды позаботились 34 692 частных домовладений Волгограда, что составляет 64,4% собственников. «Остальные владельцы домов...
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|Спорт
|01.03.2018 14:54
Строительные работы на стадионе "Волгоград Арена" завершены. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня объявил заказчик объекта - ФГУП "Спорт-Инжиниринг" (ФГУП "Спорт-Ин"). "Сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения, системы сплинкерного пожаротушения, чистовая отделка полов", - говорится в сообщении. Также на объекте идет монтаж системы безопасности, установка ростовых турникетов, а также сооружений временного назначения. Напомним, "Волгоград Арена" на 45 тысяч зрительских мест построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Заказчик строительства - ФГУП "Спорт Ин", генподрядчик - АО "Стройтрансгаз". В июне этого года на стадионе пройдут четыре матча с участием команд...
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|Экология
|01.03.2018 13:48
Волгоградский государственный университет стал единственным участником и, соответственно, победителем открытого конкурса на проведение мониторинга за стадиями развития кровососущей мошки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Вуз освоит 2,7 миллиона рублей, выделенных по заказу комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102» от исполнителя требуется провести сбор, анализ и обобщение научных данных об "эколого-биологических особенностях преимагинальных стадий кровососущей мошки на территории региона", включая данные о местах массовой откладки яиц, о сроках вылета, численности, критических периодах развития. Ученым также предстоит определить основные факторы, обеспечивающие исключение (минимизацию) вылета...
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|Выборы
|01.03.2018 12:44
Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) подсчитают голоса избирателей на предстоящих выборах президента РФ и региональном референдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня комплексы презентовали журналистам и международным наблюдателям ОБСЕ в избирательной комиссии Волгоградской области. По словам председателя облизбиркома Виктора Черячукина, на этих выборах в регионе будет задействовано беспрецедентное количество КОИБов - 150, то есть на каждом десятом избирательном участке в Волгоградской области. Ранее использовалось в 2 раза меньше комплексов. В этот раз подсчитывать голоса наряду с КОИБ-2010 будут и новые модели - КОИБ-2017, разработанные специально к этим выборам. Они отличаются от старых моделей тем, что...
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|Общество
|01.03.2018 12:34
О журналистике будущего и новых требованиях к СМИ, которые уже сегодня предъявляет аудитория, шла речь сегодня на медиафоруме ОНФ в Калининграде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимающий участие во всероссийском форуме, модератором площадки выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Своим экспертным мнением на тему с региональными журналистами поделились директор по медийной экосистеме «Вконтакте» Сергей Паранько, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, главный редактор «Russia Beyond» Всеволод Пуля и другие спикеры. Эксперты сошлись во мнении, что читателя не нужно заваливать потоком информации, как это сегодня происходит в интернете. По его мнению, следует акцентировать внимание на основных...
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|Общество
|01.03.2018 12:10
В Волгограде сегодня презентовали туристические маршруты, разработанные для гостей и болельщиков ЧМ-2018, сообщает ИА «Высота 102». Гостям презентации показали видеоролик, в котором представлены самые известные места региона: храмы, музеи, памятники, заповедники и т.п. По мнению разработчиков - представителей регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов, все разработанные маршруты позволят узнать о регионе много нового, получить массу положительных эмоций. «Маршруты не новы, но мы постарались найти в каждом изюминку, показать с другой, интересной стороны», - сказал замдиректора агенства Денис Тимакин. По его словам, основных маршрутов 10, они делятся на четыре направления - военно-патриотические, гастрономические, культурно-познавательные, этнографические. Рассчитаны...
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|Экономика
|01.03.2018 11:41
Неделю назад в городе-миллионнике стартовала необычная акция. Как сообщало ИА «Высота 102», «Концессии водоснабжения» предоставили круглосуточные линии своего контакт-центра для сбора и обработки заявок по всем открытым люкам Волгограда. Кроме того, для удобства жителей были созданы специальные группы в социальных сетях, куда также можно подать заявку на открытый люк. Как сообщили информагентству организаторы акции, по итогам минувшей недели волгоградцы сообщили о 157 открытых люках, и это число ежедневно увеличивается. На начало недели всего порядка 20 из них остались еще необследованными. По всем остальным заявкам на место выезжали аварийные бригады водоканала. Целью обследования было определение принадлежности люка...
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|Расследования
|01.03.2018 10:55
Подпольный клуб, обеспечивающий азартным волгоградцам доступ к онлайн-казино, закрыли в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нелегальное заведение на улице Енотаевской обнаружили в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. В доме на втором этаже трое дельцов поставили несколько компьютеров, подключенных к интернету. Посетители через администраторов зала могли делать ставки и получать доступ к азартным играм. В результате проверки против организаторов клуба возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники СО по Дзержинскому району СУ СК России по Волгоградской области. ...
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|Общество
|01.03.2018 10:54 (Обновлено: 01.03.2018 12:07)
Центральный суд Волгограда принял решение обязать жителей первого подъезда дом №2 по ул. Невской предоставить доступ в свои квартиры для проведения капремонта дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, рассмотрение дела по вопросу предоставления доступа в квартиры третьего подъезда состоится уже в текущем месяце. Однако, не дожидаясь вступления судебного решения в законную силу, собственники нескольких квартир согласились предоставить доступ специалистам подрядной организации. К работам по креплению металлических лент сотрудники планируют приступить уже на этой неделе в удобное для жителей время. Напомним, с осени прошлого года в жилом здании по адресу ул. Невская, 2 ведутся работы по...
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1 марта 19:24
1 марта 17:50
Волгоградские депутаты испытали приятный шок от коллективного просмотра послания президента 26
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