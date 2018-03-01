В Волгограде руководитель салонов красоты останется под стражей





Сегодня Волгоградский областной оставил без изменения постановление Центрального районного суда Волгограда от 20 февраля 2018 года об избрании руководителю ООО «Бьюти Тайм» и ООО «Город красоты» меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в прокуратуре региона. Напомним, обвиняемая и шесть ее сообщников под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи осуществляли деятельность по привлечению граждан в арендованные офисы указанных фирм якобы для прохождения бесплатной диспансеризации. Они приглашали клиентов и сообщали им о якобы выявленных у них серьезных заболеваниях, требующих немедленного обследования и лечения на платной основе. В дальнейшем под видом рассрочки оплаты косметических услуг на граждан оформлялись потребительские кредиты, денежные средства по которым похищались сотрудниками клиники.

Сообщникам инкриминируется четыре эпизода мошенничества, совершенного организованной группой. Отметим, Глушкова была задержана в Москве и доставлена в Волгоград оперативниками полиции. Сама Глушкова заявила на суде, что готова сотрудничать со следствием, давать всю необходимую информацию о своей деятельности. Дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области.







