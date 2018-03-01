В Волгоградской области рыбак сбил женщину на берегу Дона и покинул место ДТП

Суд постановил арестовать на 5 суток жителя Волгоградской области, который на берегу реки Дон в Иловлинском районе сбил женщину и оставил место ДТП. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи. По материалам суда, на автомобиле "ВАЗ-21213" мужчина возвращался по льду с рыбалки. На выезде у паромной переправы ст. Сиротинская он не справился с управлением и совершил наезд на девушку. По словам нарушителя, он остановился, но подойти к пострадавшей не смог, так как на него набросились мужчины и начали избивать, а затем в машину кто-то кинул лом. Претензий к ним рыбак не имеет. С места происшествия он уехал, но позже пытался сам найти пострадавшую, чтобы попросить прощения и оказать материальную помощь. Супруг пострадавшей сообщил, что его жену на берегу реки Дон сбил автомобиль "Нива", который двигался по льду с противоположного берега. Водитель автомобиля ненадолго остановился, но затем уехал в сторону хутора Белужино-Колдаиров. Очевидцы ДТП вызвали сотрудников полиции, которые составили административный протокол. Суд посчитал, что имеющиеся в материалах дела доказательства взаимно согласуются между собой и дополняют друг друга, в связи с чем нет оснований сомневаться в их достоверности. Постановление может быть обжаловано в установленные законом сроки.



