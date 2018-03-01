Волгоградцы смогут сэкономить на поливе огородов установкой счетчиков









«Концессии водоснабжения» напоминают владельцам частных домов Волгограда, что самый надежный способ сэкономить на оплате за воду – установить прибор учета, причем делать это нужно уже сейчас. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, до сезона полива остается всего месяц, и, если откладывать до последнего оформление документов, придется ждать своей очереди дважды. Сначала - чтобы подать документы, а потом – для опломбировки прибора. «Эти очереди не радуют ни потребителей, ни наших специалистов», - считают в компании.

На сегодняшний день об установке приборов учета воды позаботились 34 692 частных домовладений Волгограда, что составляет 64,4% собственников. «Остальные владельцы домов будут платить за полив, исходя из разницы между общей площади земельного участка и площадью построек на ней. Абоненты без приборов учета уже в мае получат квитанции с суммой 986,24 рублей за каждую сотку», - сообщили в «Концессиях водоснабжения».

Экономия средств, как поясняют концессионеры, гарантирована после выполнения нескольких простых шагов:

Купить счетчик с пропускным отверстием не более 20 мм

Установить прибор учета на точке подключения к центральным сетям водоснабжения – самим или с помощью привлеченных специалистов.

Направить заявку на опломбировку.

Форму заявки можно скачать на сайте www.investvoda.ru в разделе «Потребителям / Физическим лицам», заполнить и направить по электронной почте на [email protected] Можно заполнить эту заявку в Центре обслуживания клиентов по ул.Пархоменко, 47а.

Тем, кто не успеет получить заветную пломбу до 1 апреля, ресурсоснабжающая организация сделает расчеты по установленным счетчикам уже с момента подачи заявления. Если абонент не указал в заявлении показания счетчика на день установки прибора учета, показания будут приняты как нулевые.

На все вопросы ответит круглосуточный контакт-центр компании по номеру телефона 99-67-96.

Режим работы Центра обслуживания клиентов

Телефон: (8442) 99-67-96

Адрес: г. Волгоград, ул. Пархоменко, д. 47а, (1 этаж).

Понедельник-пятница - с 8:00 до 17:30.

Суббота – прием по предварительной записи, с 8:00 до 14:00.

Предварительная запись на прием производится по телефону

51-57-72, в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

Воскресенье – выходной.



