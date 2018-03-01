Заказчик стадиона "Волгоград Арена" объявил о завершении стройки









Напомним, "Волгоград Арена" на 45 тысяч зрительских мест построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Заказчик строительства - ФГУП "Спорт Ин", генподрядчик - АО "Стройтрансгаз". В июне этого года на стадионе пройдут четыре матча с участием команд Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта.

Фото: АО "Стройтрансгаз"

Строительные работы на стадионе "Волгоград Арена" завершены. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня объявил заказчик объекта - ФГУП "Спорт-Инжиниринг" (ФГУП "Спорт-Ин"). "Сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения, системы сплинкерного пожаротушения, чистовая отделка полов", - говорится в сообщении. Также на объекте идет монтаж системы безопасности, установка ростовых турникетов, а также сооружений временного назначения.