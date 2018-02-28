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Выборы
 01.03.2018 12:44

Подсчет голосов на выборах президента в Волгоградской области защитят от взлома



Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) подсчитают голоса избирателей на предстоящих выборах президента РФ и региональном референдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня комплексы презентовали журналистам и международным наблюдателям ОБСЕ в избирательной комиссии Волгоградской области. По словам председателя облизбиркома Виктора Черячукина, на этих выборах в регионе будет задействовано беспрецедентное количество КОИБов - 150, то есть на каждом десятом избирательном участке в Волгоградской области. Ранее использовалось в 2 раза меньше комплексов. В этот раз подсчитывать голоса наряду с КОИБ-2010 будут и новые модели - КОИБ-2017, разработанные специально к этим выборам. Они отличаются от старых моделей тем, что распознают бюллетени в 3 раза быстрее, могут длительное время работать автономно без электроэнергии. Кроме того, у них элегантный дизайн. 



По словам Черячукина, КОИБы невозможно взломать. Также при их использовании исключается так называемый человеческий фактор, что повышает доверие именно к этому способу подсчета голосов. КОИБы будут настроены на приём двух бюллетеней - по выборам президента и часового пояса.

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Подпольный филиал онлайн-казино закрыли в Волгограде Подпольный клуб, обеспечивающий  азартным волгоградцам доступ к онлайн-казино, закрыли в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нелегальное заведение на улице Енотаевской обнаружили в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. В доме на втором этаже трое дельцов поставили несколько компьютеров, подключенных к интернету. Посетители через администраторов зала могли делать ставки и получать доступ к азартным играм.  В результате проверки против организаторов клуба возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники  СО по Дзержинскому району СУ СК России по Волгоградской области. ...
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В канализации Волгограда нашли ртуть Разлившуюся ртуть обнаружили в канализации в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. По поступившим сведениям, опасный металл нашли накануне в сухом лотке дренажной системы на улице Промысловая. В городской администрации уточнили, что в сухой старой канализации обнаружено незначительное количество вещества,  похожего на ртуть - это  шарик  диаметром менее сантиметра. Сейчас устанавливается источник появления металла. Также сообщается, что специалисты комитета гражданской защиты населения выехали на место и организовали изъятие и последующую утилизацию ртути. В связи с незначительным количеством ртути опасности для здоровья людей и окружающей среды не возникало. В пресс-службе “Концессий водоснабжения” информагентству заявили, что...
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Проблему ухудшения ситуации в сфере обращения с отходами в российских субъектах в связи с ростом несанкционированных свалок  может разрешить только переход на новую реформу  в данной отрасли. Как сообщили  ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город», руководитель комитета по реформированию отрасли «ОПОРЫ РОССИИ» Полина Вергун на совещании комитета Совета Федерации по аграрной политике представила концепцию развития отрасли, при реализации которой возможно построение системы в кратчайшие сроки и без бюджетного финансирования. По мнению эксперта, это реально путем привлечения в субъекты компании-региональных операторов, имеющих возможность выступить в своей территориальной зоне и в статусе инвестора. «Уход от обременительных концессий необходим в новой системе...
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В Волгоградской области намерены распространить лучший опыт социальных проектов Три крупнейших предприятия региона накануне поделились  опытом реализации проектов социальной направленности на круглом столе в Волгоградской областной думе. Как сообщила представитель комитета промышленности и торговли Наталья Стрельцова, усилия власти и промышленных предприятий нацелены на улучшения социальных условий жителей региона. Поэтому в настоящее время подписано 92 четырехсторонних соглашения о социально-экономическом развитии Волгоградской области. Присутствующие на круглом столе представители АО «Волжский трубный завод», ПАО «ЛУКОЙЛ» и «РУСАЛ Волгоград» подробно рассказали о реализованных проектах и своих планах.  Начальник управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов  отметил, что компания ЛУКОЙЛ, ведя свою деятельность в 60  краях и областях  страны, всегда...
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33 энергосберегающих чешских трамвайных вагона Волгоград получит в апреле 33 трамвайных вагона «Татра», которые Волгограду дарит Москва, поступят в город-герой в апреле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, уже объявлен аукцион на оказание услуг по транспортировке подвижного состава. В текущем месяце также ожидается поставка первых вагонов, которые муниципалитет закупает в лизинг.  Напомним, всего приобретается 30 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и холдинга «Белкоммунмаш». Таким образом, в этом году парк волгоградской подземки пополнят сразу свыше 60 трамвайных вагонов с двухсторонним расположением дверей. Предоставляемые из столицы 33 трамвая, модернизированные в 2013-2014 годах, вместе с приобретенными вагонами составляют более 40% от общего количества вагонов, ежедневно обслуживающих пассажиров. В настоящее...
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Происшествия 01.03.2018 09:42 (Обновлено: 01.03.2018 09:43)

Молодого человека, который перевозил крупную партию синтетического наркотика, задержали на стационарном посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД,  такси “Renault Logan” из Воронежа, было остановлен инспекторами ДПС вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ и бойцами Росгвардии. Во время проверки документов пассажир попытался выкинуть сверток с дурманящим веществом. Как оказалось,  24-летний уроженец Сочи вез “синтетику” в Волгоград, надеясь ее продать. По имеющимся сведениям, наркотика хватило бы для примерно 5 тысяч доз. За это молодому человеку может грозить пожизненное заключение.
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Общество 01.03.2018 08:26

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Расследования 28.02.2018 18:01

Возобновить уголовное дело против бывшего заместителя начальника колонии ИК-5, использовавшего на строительстве своего дома подчиненных, решил областной суд. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, как ранее сообщало информагентство, ссылаясь на данные следствия, с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года офицер обустраивал свой коттедж силами сотрудников колонии. Так, на его участке трудились семь человек,  в том числе штатный кинолог, техник группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младший инспектор и несколько стажёров. При этом  в рабочих табелях им проставлялись отметки о выходе на службу, а...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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