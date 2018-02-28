







Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) подсчитают голоса избирателей на предстоящих выборах президента РФ и региональном референдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня комплексы презентовали журналистам и международным наблюдателям ОБСЕ в избирательной комиссии Волгоградской области. По словам председателя облизбиркома Виктора Черячукина, на этих выборах в регионе будет задействовано беспрецедентное количество КОИБов - 150, то есть на каждом десятом избирательном участке в Волгоградской области. Ранее использовалось в 2 раза меньше комплексов. В этот раз подсчитывать голоса наряду с КОИБ-2010 будут и новые модели - КОИБ-2017, разработанные специально к этим выборам. Они отличаются от старых моделей тем, что распознают бюллетени в 3 раза быстрее, могут длительное время работать автономно без электроэнергии. Кроме того, у них элегантный дизайн.













По словам Черячукина, КОИБы невозможно взломать. Также при их использовании исключается так называемый человеческий фактор, что повышает доверие именно к этому способу подсчета голосов. КОИБы будут настроены на приём двух бюллетеней - по выборам президента и часового пояса.



