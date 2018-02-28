Волгоградским СМИ на форуме ОНФ в Калининграде рассказали о журналистике будущего





О журналистике будущего и новых требованиях к СМИ, которые уже сегодня предъявляет аудитория, шла речь сегодня на медиафоруме ОНФ в Калининграде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимающий участие во всероссийском форуме, модератором площадки выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Своим экспертным мнением на тему с региональными журналистами поделились директор по медийной экосистеме «Вконтакте» Сергей Паранько, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, главный редактор «Russia Beyond» Всеволод Пуля и другие спикеры. Эксперты сошлись во мнении, что читателя не нужно заваливать потоком информации, как это сегодня происходит в интернете. По его мнению, следует акцентировать внимание на основных событиях и аналитике, которая всегда востребована. «СМИ должно вызывать доверие и удивлять, тогда оно выживет в современном мире», - считает Всеволод Пуля. Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов уверен, что время «жареных» новостей уходит, аудитория СМИ становится более требовательной.

Также в рамках второго дня медиафорума ОНФ журналистов ожидает дискуссия о новых вызовах профессии журналиста. Представители региональных СМИ, которых всего около 500, смогут выбрать из трех интересующую их площадку («Печатные СМИ», «Телевидение», «Интернет»). Отвлечься от дебатов о судьбе масс-медиа журналисты смогут, посетив вечером творческую встречу с пятикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Натальей Ищенко и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Главной темой беседы станет, конечно же, завершившаяся в Корее олимпиада.

Но самым важным событием второго дня форума ОНФ все же станет просмотр и обсуждение с экспертами послания президента России Федеральному собранию. В эти минуты Владимир Путин уже начал свое выступление, которое транслируется телеканалом «Россия 1». Участники форума из первых уст смогут услышать мнения ведущих российских политических экспертов о главных тезисах послания главы государства. Завтра в рамках третьего завершающего дня медиафорума состоится пленарное заседание, главным спикером которого станет президент России.

Напомним, участие в медиафоруме принимают четверо волгоградских журналистов - лауреатов премии ОНФ «Правда и Справедливость». Среди победителей, торжественное награждение дипломами которых состоялось накануне вечером, - и журналист ИА «Высота 102» Елена Третьякова.



