







В Волгограде сегодня презентовали туристические маршруты, разработанные для гостей и болельщиков ЧМ-2018, сообщает ИА «Высота 102». Гостям презентации показали видеоролик, в котором представлены самые известные места региона: храмы, музеи, памятники, заповедники и т.п. По мнению разработчиков - представителей регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов, все разработанные маршруты позволят узнать о регионе много нового, получить массу положительных эмоций. «Маршруты не новы, но мы постарались найти в каждом изюминку, показать с другой, интересной стороны», - сказал замдиректора агенства Денис Тимакин. По его словам, основных маршрутов 10, они делятся на четыре направления - военно-патриотическое, гастрономическое, культурно-познавательное, этнографическое. Рассчитаны они как на болельщиков, которые приехали в город на непродолжительное время, так и на туристов, которые готовы задержаться в городе на несколько дней. «Мы хотели, чтобы здесь не только посмотрели футбол, но и увидели то место, в которое хотелось бы возвращаться»,- сказала зампредседателя комитета культуры области Оксана Маргиани. Экскурсии продолжительностью от 3 до 8 часов рассчитаны на дневное и вечернее время, чтобы гости могли сочетать просмотр матчей с осмотром города, знакомством с его историей и культурой. По мнению разработчиков, в период ЧМ наиболее будет востребована обзорная экскурсия по центру Волгограда с посещением Мамаева кургана, которая будет завершаться у стадиона «Волгоград Арена».



