«Закрой люк – спаси ребенка» - как проходит акция в Волгограде









Неделю назад в городе-миллионнике стартовала необычная акция. Как сообщало ИА «Высота 102», «Концессии водоснабжения» предоставили круглосуточные линии своего контакт-центра для сбора и обработки заявок по всем открытым люкам Волгограда. Кроме того, для удобства жителей были созданы специальные группы в социальных сетях, куда также можно подать заявку на открытый люк.

Как сообщили информагентству организаторы акции, по итогам минувшей недели волгоградцы сообщили о 157 открытых люках, и это число ежедневно увеличивается. На начало недели всего порядка 20 из них остались еще необследованными. По всем остальным заявкам на место выезжали аварийные бригады водоканала. Целью обследования было определение принадлежности люка для последующей передачи информации владельцам.

В процессе обследования выяснилось, что свыше 50 люков требуют предварительного капитального ремонта и не могут быть закрыты сразу ввиду полного или частичного разрушения наземной части колодца. Однако все заявки были учтены и приняты на исполнение.

Ещё по 20 адресам открытые люки не были обнаружены. Это связано с некорректным указанием местоположения люка при подаче заявки. Из общей массы заявок только по 14 адресам пока не удалось установить собственников сетей.

«Мы в оперативном режиме передаем всю информацию об открытых люках собственникам сетей, – рассказала заместитель директора по корпоративным коммуникациям ООО «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова. – Благодаря помощи жителей в ходе обследований мы обнаружили и свои собственные открытые колодцы, с которых в очередной раз украли крышки. Все эти люки уже закрыты. К сожалению, мы не можем предоставить статистические данные по общему количеству закрытых люков – такой статистики не ведется. Мы - всего лишь один из коммунальных операторов и не можем требовать от коллег-коммунальщиков отчетности по их работам. Такой задачи мы себе и не ставили, это за рамками наших полномочий. Однако, когда мы точно знаем, что люк закрыт, мы с большим удовольствием публикуем эту информацию в соцсетях. Совершенно точно по заявкам закрыто уже свыше 20 люков – это то, в чем мы смогли убедиться сами. На самом деле закрытых люков становится больше. Хочется особо отметить, что в нашей инициативе нам идут навстречу. Понятно, что сложные финансовые обстоятельства многих компаний просто не позволят им оперативно закрыть все люки, на которые поступают сигналы. Но мы уверены, что с помощью этой акции и благодаря активности жителей удастся кардинально перевернуть ситуацию и, в конце концов, стать первым в стране городом с закрытыми люками. Мы будем продолжать. Мы намерены сделать все возможное, чтобы наш город стал безопасным и комфортным».





КУДА В ВОЛГОГРАДЕ МОЖНО СООБЩИТЬ ОБ ОТКРЫТОМ ЛЮКЕ?

ВАЖНО! Указывайте точный адрес открытого люка и короткое описание (или фото)

606-600, добавочный 3 – круглосуточно

99-67-96 – круглосуточно

Электронная почта [email protected] (в письме, пожалуйста, указывайте свой телефон для обратной связи)

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