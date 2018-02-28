Подпольный филиал онлайн-казино закрыли в Волгограде





Подпольный клуб, обеспечивающий азартным волгоградцам доступ к онлайн-казино, закрыли в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нелегальное заведение на улице Енотаевской обнаружили в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В доме на втором этаже трое дельцов поставили несколько компьютеров, подключенных к интернету. Посетители через администраторов зала могли делать ставки и получать доступ к азартным играм.

В результате проверки против организаторов клуба возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники СО по Дзержинскому району СУ СК России по Волгоградской области.















