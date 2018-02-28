В Волгограде суд обязал жильцов "перевязанного" дома не мешать капремонту





Центральный суд Волгограда принял решение обязать жителей первого подъезда дом №2 по ул. Невской предоставить доступ в свои квартиры для проведения капремонта дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, рассмотрение дела по вопросу предоставления доступа в квартиры третьего подъезда состоится уже в текущем месяце. Однако, не дожидаясь вступления судебного решения в законную силу, собственники нескольких квартир согласились предоставить доступ специалистам подрядной организации. К работам по креплению металлических лент сотрудники планируют приступить уже на этой неделе в удобное для жителей время.

Напомним, с осени прошлого года в жилом здании по адресу ул. Невская, 2 ведутся работы по капитальному ремонту. В рамках подготовительного этапа специалисты осуществили стяжку фасада и части жилых помещений металлическими лентами. Это позволит минимизировать риски изменения состояния конструкций при проведении в дальнейшем работ по усилению фундамента. Более того, после окончания работ, наконец, в квартиры второго подъезда начнет поступать газ, подача которого была приостановлена с лета прошлого года для обеспечения безопасности проживания.

Однако при проведении капремонта рабочие столкнулись с яростным нежеланием некоторых жильцов пускать их в квартиры. Люди мотивировали это тем, что железные стяжки испортят им ремонт. Хотя жильцам гарантировали, что закроют крепления декоративным коробом или покрасят в тон ремонта. Так как такие работы надо было провести везде, иначе они были лишены смысла, было принято решение о приостановке работ и обращении в суд с понуждением предоставления доступа в квартиры. К работам по креплению металлических лент сотрудники планируют приступить уже на этой неделе.

Справка. Состояние дома № 2 по ул. Невской находится на постоянном контроле властей с 2015 года. В мае 2017 года очередное обследование пятиэтажного четырехподъездного дома №2 на улице Невской выявило изменения в состоянии несущих конструкций второго подъезда, после чего было принято решение провести комплексное исследование дома. Техническая экспертиза определила причиной изменения в состоянии несущих конструкций просадку грунта, повлекшую подвижки фундамента. Эксперты, проводившие обследование, пришли к единому мнению, что восстановить несущую способность жилого здания возможно, проведя комплекс мероприятий по укреплению строительных конструкций и усилению фундамента.







