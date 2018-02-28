В канализации Волгограда нашли ртуть

Уголовное дело Александра Масленникова, обвиняемого в жестоком убийстве двух девушек - жительниц Волжского - передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По данным следствия, в октябре минувшего года Масленников познакомился в одном из караоке-клубов Волжского с двумя девушками 28 и 29 лет. Вместе они поехали на его съемную квартиру. В какой-то момент между Масленниковым и одной из девушек вспыхнула ссора и он убил свою гостью ножом, а после расправился и с ее подругой. Затем он расчленил их тела и закопал останки в лесополосе. Восстанавливая события по минутам, ...

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