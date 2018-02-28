



33 трамвайных вагона «Татра», которые Волгограду дарит Москва, поступят в город-герой в апреле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, уже объявлен аукцион на оказание услуг по транспортировке подвижного состава. В текущем месяце также ожидается поставка первых вагонов, которые муниципалитет закупает в лизинг. Напомним, всего приобретается 30 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и холдинга «Белкоммунмаш».

Таким образом, в этом году парк волгоградской подземки пополнят сразу свыше 60 трамвайных вагонов с двухсторонним расположением дверей. Предоставляемые из столицы 33 трамвая, модернизированные в 2013-2014 годах, вместе с приобретенными вагонами составляют более 40% от общего количества вагонов, ежедневно обслуживающих пассажиров. В настоящее время по маршрутам СТ и СТ-2 следуют 33 трамвайных состава, что позволяет в часы пик обеспечить интервал движения в 3 минуты.

Одно из основных отличий модернизированных трамваев «Татра» – принципиально новая электронная система управления силовой установкой, позволяющая экономить до 30% электроэнергии. Энергосберегающими, как пояснили в мэрии, является и установленная в вагонах система светодиодного освещения. В отличие от моделей предыдущего поколения данные трамваи имеют двухстороннее расположение дверей, что позволяет использовать их на всех линиях СТ. В целях безопасности во всех 33 вагонах установлена система видеонаблюдения. Реставрацию прошли и салоны передаваемого в Волгоград подвижного состава.

Напомним, о том, что власти столицы подарят Волгограду чешские вагоны, в середине февраля заявлял председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев. По его словам, с эксплуатацией этих вагонов сложностей не возникнет: запчасти практически идентичны с «начинкой» чешских трамваев, которые долгие годы курсируют по волгоградским улицам.



