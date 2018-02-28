







Три крупнейших предприятия региона накануне поделились опытом реализации проектов социальной направленности на круглом столе в Волгоградской областной думе. Как сообщила представитель комитета промышленности и торговли Наталья Стрельцова, усилия власти и промышленных предприятий нацелены на улучшения социальных условий жителей региона. Поэтому в настоящее время подписано 92 четырехсторонних соглашения о социально-экономическом развитии Волгоградской области.

Присутствующие на круглом столе представители АО «Волжский трубный завод», ПАО «ЛУКОЙЛ» и «РУСАЛ Волгоград» подробно рассказали о реализованных проектах и своих планах.

Начальник управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов отметил, что компания ЛУКОЙЛ, ведя свою деятельность в 60 краях и областях страны, всегда уделяла и уделяет внимание социальной поддержке регионов присутствия. «Эта деятельность продолжается уже более четверти века, и сейчас формат нашей социальной ответственности объединяет и новые практики, и лучшее из советских времен», - отметил Владимир Герасимов. Более подробно о реализации проектов на территории Волгоградской области рассказал Олег Богатов – зам. генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефтепродукт». Это – финансирование строительства детских садов, реконструкции парков, развития дорожного хозяйства в районах области. Из наиболее значимых – поддержка реконструкции в Волгограде стадиона «Темп», возведения музея «Россия – моя история», реконструкции ДЮЦ на Краснознаменской. Компания участвует в проведении общегородских праздников – таких, как День защиты детей, День молодежи и многих других волгоградских мероприятий. Организованные в ушедшем и нынешнем году ЛУКОЙЛом гастроли ансамбля им. Александрова стали настоящим подарком для горожан. Конкурс социальных проектов, который компания объявляет ежегодно с 2004 года, в 2017-ом собрал рекордное число участников из всех районов области. Из поступивших 470 заявок было одобрено 67. На финансирование проектов выделено 13 млн рублей. Часть проектов 2017 года уже реализовано. Это – запуск сайта «Гордимся. Помним», обустройство Набережной в г. Николаевск. В нынешнем году, как отметил Олег Богатов, конкурс пополнится новой номинацией - «Молодежная инициатива»

Все предприятия активно развивают волонтерское движение. Об этом говорили и представители АО «ВТЗ», которые уделяют также большое внимание темам здравоохранения, детства и образования. И – руководители «РУСАЛ Волгоград», чья социальная работа началась чуть более года назад и уже выразилась в интересных проектах «Территория РУСАЛ», «Помогать просто».

Депутаты Волгоградской областной думы готовы обобщить и распространить положительный опыт предприятий на территории региона. Выслушали участники круглого стола и ряд предложений. В частности, присутствующие на мероприятии представители комитета по труду и занятости Волгоградской области предложили продумать возможность детской занятости в период летних каникул.

«Мы получили высокую оценку своей деятельности, что приятно. Узнали, чем занимаются коллеги. Хочу отметить большую заинтересованность и требовательность властей – они хотят, чтобы мы не только создавали рабочие места, но и благоустраивали окружающую среду», - поделился своими впечатлениями от состоявшейся встречи генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов.



