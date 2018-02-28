|Общество
|01.03.2018 09:48(Обновлено: 01.03.2018 11:47)
В Волгоградской области намерены распространить лучший опыт социальных проектов
Три крупнейших предприятия региона накануне поделились опытом реализации проектов социальной направленности на круглом столе в Волгоградской областной думе. Как сообщила представитель комитета промышленности и торговли Наталья Стрельцова, усилия власти и промышленных предприятий нацелены на улучшения социальных условий жителей региона. Поэтому в настоящее время подписано 92 четырехсторонних соглашения о социально-экономическом развитии Волгоградской области.
Присутствующие на круглом столе представители АО «Волжский трубный завод», ПАО «ЛУКОЙЛ» и «РУСАЛ Волгоград» подробно рассказали о реализованных проектах и своих планах.
Начальник управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов отметил, что компания ЛУКОЙЛ, ведя свою деятельность в 60 краях и областях страны, всегда уделяла и уделяет внимание социальной поддержке регионов присутствия. «Эта деятельность продолжается уже более четверти века, и сейчас формат нашей социальной ответственности объединяет и новые практики, и лучшее из советских времен», - отметил Владимир Герасимов. Более подробно о реализации проектов на территории Волгоградской области рассказал Олег Богатов – зам. генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефтепродукт». Это – финансирование строительства детских садов, реконструкции парков, развития дорожного хозяйства в районах области. Из наиболее значимых – поддержка реконструкции в Волгограде стадиона «Темп», возведения музея «Россия – моя история», реконструкции ДЮЦ на Краснознаменской. Компания участвует в проведении общегородских праздников – таких, как День защиты детей, День молодежи и многих других волгоградских мероприятий. Организованные в ушедшем и нынешнем году ЛУКОЙЛом гастроли ансамбля им. Александрова стали настоящим подарком для горожан. Конкурс социальных проектов, который компания объявляет ежегодно с 2004 года, в 2017-ом собрал рекордное число участников из всех районов области. Из поступивших 470 заявок было одобрено 67. На финансирование проектов выделено 13 млн рублей. Часть проектов 2017 года уже реализовано. Это – запуск сайта «Гордимся. Помним», обустройство Набережной в г. Николаевск. В нынешнем году, как отметил Олег Богатов, конкурс пополнится новой номинацией - «Молодежная инициатива»
Все предприятия активно развивают волонтерское движение. Об этом говорили и представители АО «ВТЗ», которые уделяют также большое внимание темам здравоохранения, детства и образования. И – руководители «РУСАЛ Волгоград», чья социальная работа началась чуть более года назад и уже выразилась в интересных проектах «Территория РУСАЛ», «Помогать просто».
Депутаты Волгоградской областной думы готовы обобщить и распространить положительный опыт предприятий на территории региона. Выслушали участники круглого стола и ряд предложений. В частности, присутствующие на мероприятии представители комитета по труду и занятости Волгоградской области предложили продумать возможность детской занятости в период летних каникул.
«Мы получили высокую оценку своей деятельности, что приятно. Узнали, чем занимаются коллеги. Хочу отметить большую заинтересованность и требовательность властей – они хотят, чтобы мы не только создавали рабочие места, но и благоустраивали окружающую среду», - поделился своими впечатлениями от состоявшейся встречи генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ – Нижневолжскнефтепродукт» Юрий Ежов.
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|Экология
|01.03.2018 13:48
Волгоградский государственный университет стал единственным участником и, соответственно, победителем открытого конкурса на проведение мониторинга за стадиями развития кровососущей мошки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Вуз освоит 2,7 миллиона рублей, выделенных по заказу комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102» от исполнителя требуется провести сбор, анализ и обобщение научных данных об "эколого-биологических особенностях преимагинальных стадий кровососущей мошки на территории региона", включая данные о местах массовой откладки яиц, о сроках вылета, численности, критических периодах развития. Ученым также предстоит определить основные факторы, обеспечивающие исключение (минимизацию) вылета мошек в...
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|Выборы
|01.03.2018 12:44
Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) подсчитают голоса избирателей на предстоящих выборах президента РФ и региональном референдуме. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня комплексы презентовали журналистам и международным наблюдателям ОБСЕ в избирательной комиссии Волгоградской области. По словам председателя облизбиркома Виктора Черячукина, на этих выборах в регионе будет задействовано беспрецедентное количество КОИБов - 150, то есть на каждом десятом избирательном участке в Волгоградской области. Ранее использовалось в 2 раза меньше комплексов. В этот раз подсчитывать голоса наряду с КОИБ-2010 будут и новые модели - КОИБ-2017, разработанные специально к этим выборам. Они отличаются от старых моделей тем, что распознают бюллетени в 3...
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|Общество
|01.03.2018 12:34
О журналистике будущего и новых требованиях к СМИ, которые уже сегодня предъявляет аудитория, шла речь сегодня на медиафоруме ОНФ в Калининграде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принимающий участие во всероссийском форуме, модератором площадки выступил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Своим экспертным мнением на тему с региональными журналистами поделились директор по медийной экосистеме «Вконтакте» Сергей Паранько, исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов, главный редактор «Russia Beyond» Всеволод Пуля и другие спикеры. Эксперты сошлись во мнении, что читателя не нужно заваливать потоком информации, как это сегодня происходит в интернете. По его мнению, следует акцентировать внимание на основных...
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|Общество
|01.03.2018 12:10
В Волгограде сегодня презентовали туристические маршруты, разработанные для гостей и болельщиков ЧМ-2018, сообщает ИА «Высота 102». Гостям презентации показали видеоролик, в котором представлены самые известные места региона: храмы, музеи, памятники, заповедники и т.п. По мнению разработчиков - представителей регионального Агентства развития туризма и социокультурных проектов, все разработанные маршруты позволят узнать о регионе много нового, получить массу положительных эмоций. «Маршруты не новы, но мы постарались найти в каждом изюминку, показать с другой, интересной стороны», - сказал замдиректора агенства Денис Тимакин. По его словам, основных маршрутов 10, они делятся на четыре направления - военно-патриотическое, гастрономическое, культурно-познавательное, этнографическое. Рассчитаны...
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|Экономика
|01.03.2018 11:41
Неделю назад в городе-миллионнике стартовала необычная акция. Как сообщало ИА «Высота 102», «Концессии водоснабжения» предоставили круглосуточные линии своего контакт-центра для сбора и обработки заявок по всем открытым люкам Волгограда. Кроме того, для удобства жителей были созданы специальные группы в социальных сетях, куда также можно подать заявку на открытый люк. Как сообщили информагентству организаторы акции, по итогам минувшей недели волгоградцы сообщили о 157 открытых люках, и это число ежедневно увеличивается. На начало недели всего порядка 20 из них остались еще необследованными. По всем остальным заявкам на место выезжали аварийные бригады водоканала. Целью обследования было определение принадлежности люка...
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|Расследования
|01.03.2018 10:55
Подпольный клуб, обеспечивающий азартным волгоградцам доступ к онлайн-казино, закрыли в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, нелегальное заведение на улице Енотаевской обнаружили в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. В доме на втором этаже трое дельцов поставили несколько компьютеров, подключенных к интернету. Посетители через администраторов зала могли делать ставки и получать доступ к азартным играм. В результате проверки против организаторов клуба возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники СО по Дзержинскому району СУ СК России по Волгоградской области. ...
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|Общество
|01.03.2018 10:54 (Обновлено: 01.03.2018 12:07)
Центральный суд Волгограда принял решение обязать жителей первого подъезда дом №2 по ул. Невской предоставить доступ в свои квартиры для проведения капремонта дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, рассмотрение дела по вопросу предоставления доступа в квартиры третьего подъезда состоится уже в текущем месяце. Однако, не дожидаясь вступления судебного решения в законную силу, собственники нескольких квартир согласились предоставить доступ специалистам подрядной организации. К работам по креплению металлических лент сотрудники планируют приступить уже на этой неделе в удобное для жителей время. Напомним, с осени прошлого года в жилом здании по адресу ул. Невская, 2 ведутся работы по...
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|Происшествия
|01.03.2018 09:55
Разлившуюся ртуть обнаружили в канализации в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. По поступившим сведениям, опасный металл нашли накануне в сухом лотке дренажной системы на улице Промысловая. В городской администрации уточнили, что в сухой старой канализации обнаружено незначительное количество вещества, похожего на ртуть - это шарик диаметром менее сантиметра. Сейчас устанавливается источник появления металла. Также сообщается, что специалисты комитета гражданской защиты населения выехали на место и организовали изъятие и последующую утилизацию ртути. В связи с незначительным количеством ртути опасности для здоровья людей и окружающей среды не возникало. В пресс-службе “Концессий водоснабжения” информагентству заявили, что...
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|Экология
|01.03.2018 09:50
Профильный комитет «ОПОРЫ РОССИИ» призывает «не затягивать» с переходом на новую систему обращения с отходами
Проблему ухудшения ситуации в сфере обращения с отходами в российских субъектах в связи с ростом несанкционированных свалок может разрешить только переход на новую реформу в данной отрасли. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город», руководитель комитета по реформированию отрасли «ОПОРЫ РОССИИ» Полина Вергун на совещании комитета Совета Федерации по аграрной политике представила концепцию развития отрасли, при реализации которой возможно построение системы в кратчайшие сроки и без бюджетного финансирования. По мнению эксперта, это реально путем привлечения в субъекты компании-региональных операторов, имеющих возможность выступить в своей территориальной зоне и в статусе инвестора. «Уход от обременительных концессий необходим в новой системе...
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|Общество
|01.03.2018 09:44
33 трамвайных вагона «Татра», которые Волгограду дарит Москва, поступят в город-герой в апреле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, уже объявлен аукцион на оказание услуг по транспортировке подвижного состава. В текущем месяце также ожидается поставка первых вагонов, которые муниципалитет закупает в лизинг. Напомним, всего приобретается 30 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и холдинга «Белкоммунмаш». Таким образом, в этом году парк волгоградской подземки пополнят сразу свыше 60 трамвайных вагонов с двухсторонним расположением дверей. Предоставляемые из столицы 33 трамвая, модернизированные в 2013-2014 годах, вместе с приобретенными вагонами составляют более 40% от общего количества вагонов, ежедневно обслуживающих пассажиров. В настоящее...
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|Происшествия
|01.03.2018 09:42 (Обновлено: 01.03.2018 09:43)
Молодого человека, который перевозил крупную партию синтетического наркотика, задержали на стационарном посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, такси “Renault Logan” из Воронежа, было остановлен инспекторами ДПС вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ и бойцами Росгвардии. Во время проверки документов пассажир попытался выкинуть сверток с дурманящим веществом. Как оказалось, 24-летний уроженец Сочи вез “синтетику” в Волгоград, надеясь ее продать. По имеющимся сведениям, наркотика хватило бы для примерно 5 тысяч доз. За это молодому человеку может грозить пожизненное заключение.
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|Общество
|01.03.2018 08:26
С 1 июня этого года районные суды Волгоградской области приступают к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей, сообщает ИА "Высота 102". О том, как судейское сообщество региона готовится к этому нововведению, в Волгограде говорили на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Волгоградской области за 2017 год и задачах, стоящих на 2018 год. Ранее коллегии присяжных не работали в судах первой инстанции - районных и гарнизонных. Но, согласно внесенным изменениям в федеральное законодательство о судопроизводстве, это стало возможным. Теперь, согласно принятым поправкам, коллегии присяжных смогут работать в судах первой инстанции: районных и гарнизонных военных судах....
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|Расследования
|28.02.2018 21:13
Уголовное дело Александра Масленникова, обвиняемого в жестоком убийстве двух девушек - жительниц Волжского - передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По данным следствия, в октябре минувшего года Масленников познакомился в одном из караоке-клубов Волжского с двумя девушками 28 и 29 лет. Вместе они поехали на его съемную квартиру. В какой-то момент между Масленниковым и одной из девушек вспыхнула ссора и он убил свою гостью ножом, а после расправился и с ее подругой. Затем он расчленил их тела и закопал останки в лесополосе. Восстанавливая события по минутам, ...
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|Аналитика
|28.02.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: с депутатской помощью в Дубовке готовится к открытию реабилитационный центр для инвалидов. В команду «Ротор-Волгоград» вливают свежую кровь: обновленный состав игроков готовится к первой в этом году игре. Без права бумажной переписки: в Волгоградской области суды научились писать смс-ки. Волгоградские силовики отоварились на оптовом рынке: задержаны два десятка нелегалов. Информационные выпуски ИА "Высота 102" выходят и в эфире "Первого волгоградского канала". Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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|Расследования
|28.02.2018 18:01
Возобновить уголовное дело против бывшего заместителя начальника колонии ИК-5, использовавшего на строительстве своего дома подчиненных, решил областной суд. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, как ранее сообщало информагентство, ссылаясь на данные следствия, с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года офицер обустраивал свой коттедж силами сотрудников колонии. Так, на его участке трудились семь человек, в том числе штатный кинолог, техник группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младший инспектор и несколько стажёров. При этом в рабочих табелях им проставлялись отметки о выходе на службу, а...
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