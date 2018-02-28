|Происшествия
|01.03.2018 08:28
В Волгоградской области из-за курения погиб человек
Сегодня ночью в городе Суровикино Волгоградской области на улице Фрунзе загорелся дом, в пожаре погиб человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 01:10 часов. В доме горели кровля и деревянные перекрытия по всей площади. Пожарные расчёты 56-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение уже через 20 минут. На месте пожара обнаружено тело погибшего, личность которого устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.
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|Происшествия
|01.03.2018 09:55
Разлившуюся ртуть обнаружили в канализации в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА “Высота 102”. По поступившим сведениям, опасный металл нашли накануне в сухом лотке дренажной системы на улице Промысловая. В городской администрации уточнили, что обнаружено незначительное количество вещества, похожего на ртуть - это шарик диаметром менее сантиметра. Сейчас устанавливается источник появления металла. Также сообщается, что специалисты комитета гражданской защиты населения выехали на место и организовали изъятие и последующую утилизацию ртути. В связи с незначительным количеством ртути опасности для здоровья людей и окружающей среды не возникало.
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|Экология
|01.03.2018 09:50
Профильный комитет «ОПОРЫ РОССИИ» призывает «не затягивать» с переходом на новую систему обращения с отходами
Проблему ухудшения ситуации в сфере обращения с отходами в российских субъектах в связи с ростом несанкционированных свалок может разрешить только переход на новую реформу в данной отрасли. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГК «Чистый город», руководитель комитета по реформированию отрасли «ОПОРЫ РОССИИ» Полина Вергун на совещании комитета Совета Федерации по аграрной политике представила концепцию развития отрасли, при реализации которой возможно построение системы в кратчайшие сроки и без бюджетного финансирования. По мнению эксперта, это реально путем привлечения в субъекты компании-региональных операторов, имеющих возможность выступить в своей территориальной зоне и в статусе инвестора. «Уход от обременительных концессий необходим в новой системе...
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|Общество
|01.03.2018 09:48 (Обновлено: 01.03.2018 09:48)
Три крупнейших предприятия региона накануне поделились опытом реализации проектов социальной направленности на круглом столе в Волгоградской областной думе. Как сообщила представитель комитета промышленности и торговли Наталья Стрельцова, усилия власти и промышленных предприятий нацелены на улучшения социальных условий жителей региона. Поэтому в настоящее время подписано 92 четырехсторонних соглашения о социально-экономическом развитии Волгоградской области. Присутствующие на круглом столе представители АО «Волжский трубный завод», ПАО «ЛУКОЙЛ» и «РУСАЛ Волгоград» подробно рассказали о реализованных проектах и своих планах. Начальник управления региональных коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Герасимов отметил, что компания ЛУКОЙЛ, ведя свою деятельность в 60 краях и областях страны, всегда...
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|Общество
|01.03.2018 09:44
33 трамвайных вагона «Татра», которые Волгограду дарит Москва, поступят в город-герой в апреле. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, уже объявлен аукцион на оказание услуг по транспортировке подвижного состава. В текущем месяце также ожидается поставка первых вагонов, которые муниципалитет закупает в лизинг. Напомним, всего приобретается 30 новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и холдинга «Белкоммунмаш». Таким образом, в этом году парк волгоградской подземки пополнят сразу свыше 60 трамвайных вагонов с двухсторонним расположением дверей. Предоставляемые из столицы 33 трамвая, модернизированные в 2013-2014 годах, вместе с приобретенными вагонами составляют более 40% от общего количества вагонов, ежедневно обслуживающих пассажиров. В настоящее...
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|Происшествия
|01.03.2018 09:42 (Обновлено: 01.03.2018 09:43)
Молодого человека, который перевозил крупную партию синтетического наркотика, задержали на стационарном посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, такси “Renault Logan” из Воронежа, было остановлен инспекторами ДПС вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ и бойцами Росгвардии. Во время проверки документов пассажир попытался выкинуть сверток с дурманящим веществом. Как оказалось, 24-летний уроженец Сочи вез “синтетику” в Волгоград, надеясь ее продать. По имеющимся сведениям, наркотика хватило бы для примерно 5 тысяч доз. За это молодому человеку может грозить пожизненное заключение.
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|Общество
|01.03.2018 08:26
С 1 июня этого года районные суды Волгоградской области приступают к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей, сообщает ИА "Высота 102". О том, как судейское сообщество региона готовится к этому нововведению, в Волгограде говорили на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Волгоградской области за 2017 год и задачах, стоящих на 2018 год. Ранее коллегии присяжных не работали в судах первой инстанции - районных и гарнизонных. Но, согласно внесенным изменениям в федеральное законодательство о судопроизводстве, это стало возможным. Теперь, согласно принятым поправкам, коллегии присяжных смогут работать в судах первой инстанции: районных и гарнизонных военных судах....
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|Расследования
|28.02.2018 21:13
Уголовное дело Александра Масленникова, обвиняемого в жестоком убийстве двух девушек - жительниц Волжского - передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По данным следствия, в октябре минувшего года Масленников познакомился в одном из караоке-клубов Волжского с двумя девушками 28 и 29 лет. Вместе они поехали на его съемную квартиру. В какой-то момент между Масленниковым и одной из девушек вспыхнула ссора и он убил свою гостью ножом, а после расправился и с ее подругой. Затем он расчленил их тела и закопал останки в лесополосе. Восстанавливая события по минутам, ...
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|Аналитика
|28.02.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: с депутатской помощью в Дубовке готовится к открытию реабилитационный центр для инвалидов. В команду «Ротор-Волгоград» вливают свежую кровь: обновленный состав игроков готовится к первой в этом году игре. Без права бумажной переписки: в Волгоградской области суды научились писать смс-ки. Волгоградские силовики отоварились на оптовом рынке: задержаны два десятка нелегалов. Информационные выпуски ИА "Высота 102" выходят и в эфире "Первого волгоградского канала". Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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|Расследования
|28.02.2018 18:01
Возобновить уголовное дело против бывшего заместителя начальника колонии ИК-5, использовавшего на строительстве своего дома подчиненных, решил областной суд. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, как ранее сообщало информагентство, ссылаясь на данные следствия, с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года офицер обустраивал свой коттедж силами сотрудников колонии. Так, на его участке трудились семь человек, в том числе штатный кинолог, техник группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младший инспектор и несколько стажёров. При этом в рабочих табелях им проставлялись отметки о выходе на службу, а...
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|Общество
|28.02.2018 17:58
Журналисту ИА «Высота 102» в Калининграде вручены диплом лауреата конкурса «Правда и справедливость» и премия фонда ОНФ
Сегодня в Калининграде, где проходит медиафорум ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», журналисту ИА «Высота 102», лауреату конкурса Елене Третьяковой вручен диплом победителя и денежная премия. Напомним, Елена Третьякова отмечена за материал «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственности». Это уже четвертая по счету победа журналистов ИА «Высота 102» в конкурсе «Правда и справедливость»: лауреатами становились Наталья Денисова, Марина Клинкова, Анна Пархоменко и Татьяна Стародымова. ...
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|Общество
|28.02.2018 15:58
80 приемов граждан, свыше 1500 тысяч принятых обращений – таковые промежуточные итоги работы с избирателями за минувшие полтора года депутата Госдумы Анны Кувычко. Каждую региональную неделю раз в месяц такие встречи проводятся, в том числе в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102». С чем идут избиратели к своему депутату? Обобщить и классифицировать вопросы – задача непростая. Сколько людей - столько и трудностей. За время работы в российском парламенте не один десяток жителей региона получили конкретную помощь от своего народного избранника. Это и многодетные семьи, и общественные организации, и родители детей-инвалидов. Напомним, ранее...
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|Общество
|28.02.2018 15:33
Одно из крупнейших офисных зданий на проспекте имени Ленина, 102 в Волгограде, где располагаются десятки различных фирм и учреждений, осталось без света. Как сообщили ИА «Высота 102» арендаторы помещений, работа полностью парализована, «мы бегаем в соседнее здание хотя бы отксерокопировать документ». Представители арендодателя – Поволжской промышленной корпорации – объяснили отключение электроэнергии из-за огромных долгов комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сотрудники которого также работают в этом здании. Источник в администрации региона подтвердил, что в настоящее время долги за аренду данного комитета превысили 700 тыс. рублей. В настоящее время ...
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|Общество
|28.02.2018 15:20
В Волгограде в нескольких торговых сетях весьма необычным способом решили напоминать волгоградцам о предстоящем дне выборов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, сделавшие покупки в магазине «Магнит», на товарном чеке они разглядели следующий лозунг: «Приходи на выборы 18 марта!». Подобный призыв напечатан и на чеках торговой сети «Спортмастер». Не скрыться от напоминаний о предстоящем дне голосования и клиентам некоторых волгоградских банков. Так, при проведении денежных операций в банкоматах всплывает «окно» с соответствующей информацией.
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|Общество
|28.02.2018 15:10
Жительница дома №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, где 26 февраля произошел пожар, разыскивает сержанта полиции, который спас ее дочь. Как рассказала ИА «Высота 102» Марина, которая со своей семьей проживает в квартире №14 в соседнем с эпицентром пожара подъезде, около полудня ей позвонила 12-летняя дочка Полина и встревоженно сообщила, что в квартире пахнет дымом. «Я ей сказала, чтобы она выходила на улицу, - рассказала Марина. – Но, когда дочка уже собралась выйти из квартиры, оказалось, это сделать было уже невозможно – все заволокло дымом и гарью. Хотя мы живем на первом этаже, из-за решеток нельзя было выскочить...
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|Спорт
|28.02.2018 14:37
Лишь около трети игроков обновленного состава “Ротор-Волгоград” являются воспитанниками местной футбольной школы или раньше выступали за “Ротор-Волгоград”. Это выяснили журналисты ИА “Высота 102”, проанализировав список команды и биографии игроков, размещенные на сайте клуба. Сегодня пополнение команды представили волгоградским болельщикам во время встречи с игроками и руководством клуба. Так, выступать за родной город будет уроженец Волгограда, воспитанник спортинтерната ФК “Ротор” полузащитник Алексей Друзин. В команду вошли и уроженец Нальчика Хызыр Аппаев, выступавший за “Ротор-Волгоград” в 2012-2014 годах, и Александр Коротаев, который провел в составе волгоградской команды 25 игр в 2013-2014 году. Оба играют в позиции нападающего. Если брать команду...
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В Волгоградской области из-за курения погиб человек
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