Уголовное дело Александра Масленникова, обвиняемого в жестоком убийстве двух девушек - жительниц Волжского - передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По данным следствия, в октябре минувшего года Масленников познакомился в одном из караоке-клубов Волжского с двумя девушками 28 и 29 лет. Вместе они поехали на его съемную квартиру. В какой-то момент между Масленниковым и одной из девушек вспыхнула ссора и он убил свою гостью ножом, а после расправился и с ее подругой. Затем он расчленил их тела и закопал останки в лесополосе.

Восстанавливая события по минутам, следователи выяснили, что в клуб подруги приехали в 3 часа 45 минут 13 октября. А уехали оттуда на такси вместе с мужчиной, через два часа. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Один из таксистов показал дом, куда отвез компанию.

За несколько часов правоохранители выяснили какие квартиры там сдаются в аренду. А у риелтора оказалась ксерокопия паспорта квартиросъемщика, которого засекли камеры караоке-клуба. Им оказался уже судимый за совершение тяжких преступлений, в том числе изнасилование и разбой, Александр Масленников. К тому моменту он провел на воле всего несколько месяцев, выйдя после очередной отсидки. Осмотр квартиры подтвердил версию следователей - там была найдена кровь девушек. Сам Масленников успел скрыться в Москве. Но вскоре его поймали и 28 октября этапировали в Волжский. На допросе он сознался в преступлении, а позже показал и место, где спрятал тела жертв.







