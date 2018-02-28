Волжский каратист вывел Волгоградскую область на первое место





Благодаря победам юного спортсмена Егора Ледовского, команда Волгоградской области заняла первое место по «кумитэ» (поединки) на международных соревнованиях по каратэ киокусинкай «Открытый Кубок Сэйкен». Эта победа – первая в истории региональной Федерации киокусинкай. Тренер чемпиона – президент Федерации Иван Баскаков, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волжского.

Международные соревнования проходили в московском Центре боевых искусств, где собрались более тысячи спортсменов из 16 государств: Японии, Сербии, Испании, Болгарии, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Армении и других.

Команда Волгоградской области достойно выступила на соревнованиях высокого уровня. Отличные результаты показали волгоградцы Виталий Баженов, который победил в двух поединках, Елизавета Кривошлыкова, уступив спортсменке из Санкт-Петербурга, заняла 2 место. Также первое место занял спортсмен из рабочего посёлка Новониколаевский Артур Коков, а тринадцатилетний волжанин Егор Ледовской, который учится в школе № 14 и занимается в спортивном клубе «Канку», участвовал в четырех поединках самой тяжелой категории и с явным преимуществом добился досрочных побед.

Добавим, что на прошедших соревнованиях президент Федерации киокусинкай Волгоградской области Иван Баскаков и вице-президент Сергей Жайворенко получили судейский опыт с оценкой «отлично».



