





Смотрите сегодня в программе: с депутатской помощью в Дубовке готовится к открытию реабилитационный центр для инвалидов. В команду «Ротор-Волгоград» вливают свежую кровь: обновленный состав игроков готовится к первой в этом году игре. Без права бумажной переписки: в Волгоградской области суды научились писать смс-ки. Волгоградские силовики отоварились на оптовом рынке: задержаны два десятка нелегалов.

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