Суд Красноармейского района отправил под домашний арест инспектора управления "Жилищная инспекция Волгограда" администрации города, который подозревается в получении взятки за лояльное отношение к состоянию многоквартирных домов, не составление административных материалов за выявленные в ходе проверок нарушения. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на постановление районного суда. Уголовное дело в отношении жилинспектора возбуждено по ч.3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. По материалам дела, в августе 2016 года в ходе внеплановой проверки многоквартирных домов в Красноармейском районе Волгограда инспектор потребовал от начальника производственно-технического отдела управляющей компании деньги за несоставление административного протокола. Через два месяца за свою лояльность он получил первые 20 тысяч рублей от посредника. В последующем он брал деньги еще дважды. Общая сумма взятки составила 60 тысяч рублей. Подозреваемый свою вину полностью признал. Находиться под домашним арестом подозреваемый будет до середины апреля.



