|Борьба с коррупцией
|28.02.2018 16:30(Обновлено: 12.03.2018 14:02)
В Волгограде жилинспектора подозревают в получении взятки за лояльность от УК
Суд Красноармейского района отправил под домашний арест инспектора управления "Жилищная инспекция Волгограда" администрации города, который подозревается в получении взятки за лояльное отношение к состоянию многоквартирных домов, не составление административных материалов за выявленные в ходе проверок нарушения. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на постановление районного суда. Уголовное дело в отношении жилинспектора возбуждено по ч.3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. По материалам дела, в августе 2016 года в ходе внеплановой проверки многоквартирных домов в Красноармейском районе Волгограда инспектор потребовал от начальника производственно-технического отдела управляющей компании деньги за несоставление административного протокола. Через два месяца за свою лояльность он получил первые 20 тысяч рублей от посредника. В последующем он брал деньги еще дважды. Общая сумма взятки составила 60 тысяч рублей. Подозреваемый свою вину полностью признал. Находиться под домашним арестом подозреваемый будет до середины апреля.
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Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...
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О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...
|Общество
|12.03.2018 18:10
В МУП «Метроэлектротранс» прибыли первые два новых трамвайных вагона, произведенных в Челябинской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, подвижные составы изготовили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. В город-герой трамваи доставили на автомобильных тралах. Работники «МЭТа» готовятся установить их на рельсы. После вагоны ожидает технический осмотр и пробный заезд по территории депо. В ближайшие дни водителей обучат особенностям управления вагонами, которые в скором времени выйдут на маршрут. Составы оборудованы системой видеонаблюдения, а также модулями подключения к спутниковой навигационной системе. Всего в рамках данной...
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|Здравоохранение
|12.03.2018 17:06
Власти готовы потратить более 608 миллионов рублей из бюджета региона на закупку нового оборудования для улучшения в Волгоградской области системы выявления и лечения онкологических заболеваний. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, объявлен электронный аукцион на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) необходимого оборудования, которое будет поставлено в ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в Дзержинском районе Волгограда. Сумма платежей рассчитана с 2018 по 2025 годы включительно с уплатой первоначального взноса в размере 40 миллионов рублей. Так, планируется закупить для онкодиспансера комплекс оборудования для дистанционной лучевой терапии и предлучевой подготовки пациента, систему лучевой терапии c функциями IMRT/VMAT процедур,...
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|Аналитика
|12.03.2018 15:46 (Обновлено: 12.03.2018 15:47)
Десять процентов жителей Волгограда готовы переехать в ближайшие год-два в поисках лучшей жизни в другие населенные пункты. Таковы данные исследования в рамках проекта «Качество жизни в городах России» Финансового университета при Правительстве РФ, сообщает ИА «Высота 102». Такой же показатель у Ростова-на Дону, а в соседней Астрахани готовы к перемене места жительства 11% населения. Мотивом к миграции в первую очередь является стремление к повышению качества жизни, поиск высокооплачиваемой и квалифицированной работы, условий для получения образования и самореализации, а также возможностей для создания собственного бизнеса. Этот...
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|Здравоохранение
|12.03.2018 14:56
Более 663 миллионов рублей инвестиций выделено на строительство Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском, который планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном сегодня. Заказчиком и застройщиком объекта, который возводится в городе Волжском Волгоградской области с 2005 года, является ФКУ "Дирекция единого заказчика - застройщика" Минздрава РФ. Срок сдачи объекта-долгостроя неоднократно переносился. В постановлении правительства РФ указано, что ввод в эксплуатацию Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском - 2018 год. Сметная стоимость объекта - свыше 6,4 миллиарда рублей. Мощность, подлежащая вводу, - 39,23 тыс....
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|Общество
|12.03.2018 14:52
Поисково-спасательный отряд “СПАС34” ищет добровольцев для помощи в розыске тела девятимесячного ребенка, убитого матерью. Как сообщила ИА “Высота 102” руководитель организации Наталья Дергачева, призыв уже размещен в соцсетях. “Пока идет подготовка к мероприятию, просим откликаться личным сообщением в Вконтакте "Могу помочь" и номер телефона или разумные предложения по поискам и распространению информации”, - говорит Наталья. Она сама вышла с инициативой на следственный комитет. Сейчас определяются возможные районы поисков. Поэтому время и место сборов станет известно позднее. Связаться с организаторами можно по телефонам: 89047508078, 89033763641. Напомним, по данным следствия, 1 марта 26-летняя женщина вместе с сыном ушла из общежития...
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|Экономика
|12.03.2018 14:42
Опасный карантинный вредитель - коричнево-мраморный клоп - выявлен на территории Краснодарского края, теперь он угрожает Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, республике Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора, начиная свое активное размножение в весенний период, вредитель способен уничтожить большую часть или даже весь урожай на определенной площади. Круг питающих растений для него - более 100 видов растений из 49 семейств. Это практически все плодовые культуры - яблоня, груша, все виды цитрусовых, персик, хурма, инжир, фундук, виноград; из овощных культур - томат, фасоль, огурец, перец; из зерновых - кукуруза, также может поражать и декоративные культуры. Специалисты рекомендуют...
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|Расследования
|12.03.2018 14:16
Уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы 27-летней сотруднице компании по оказанию косметических услуг возбуждено в Волгограде. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с ноября 2015 года по февраль 2017 года волгоградка работала в фирме заместителем директора по правовым вопросам. Руководство не оформило с ней трудовые правоотношения, а зарплата фактически выдавалась в конвертах. Также фирма не делала и страховые отчисления. За время работы зарплата женщины составила около 1,5 миллионов рублей, но после конфликта с начальником ей заплатили лишь 400 тысяч. После увольнения женщина не получила расчета и обратилась в суд за восстановлением нарушенных...
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|Расследования
|12.03.2018 14:01
Сотрудника управления жилищной инспекции горадминистрации задержали по подозрении в получении незаконного денежного вознаграждения от руководства управляющей компании. Об этом ИА “Высота 102 “ сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По сведениям оперативников, в 2016 году в течение трех месяцев мужчина получил от руководства УК в Красноармейском районе 60 тысяч рублей. Эти деньги он требовал за несоставление административных протоколов по итогам проведенных проверок состояния жилфонда и лояльное отношение. Подозреваемый сознался в совершенном и сейчас находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет тюрьмы и штраф в сорокократном размере суммы взятки.
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|Выборы
|12.03.2018 13:56
В Волгоградской области новоиспеченных избирателей простимулируют билетами на стадион «Волгоград-Арена»
26,5 тысяч молодых избирателей Волгоградской области примут участие в выборах президента впервые. Это граждане, которым исполнилось 18 лет после сентябрьских выборов в Госдуму 2016 года. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из облизбиркома, для молодых избирателей отдаленных районов области подготовлены памятные подарки – сертификаты на посещение музея «Россия – моя история» и стадиона «Волгоград-Арена» от спортивного клуба «Ротор-Волгоград», где пройдут матчи первенства России в апреле и мае этого года. Рассчитывать на такие подарки смогут те, кто придет на избирательные участки 18 марта. Выданные на участках сертификаты они смогут поменять на билеты. В этот день, 18 марта, напомним, состоится ...
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|Общество
|12.03.2018 13:32
В связи с неустойчивой температурой окружающего воздуха запланированные на 12 марта мероприятия по изменению схемы движения на улицах Володарского, Пушкина, Ленина в Центральном районе переносятся ориентировочно на 20 марта. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Сезон активных дорожных работ начнется сразу же после установления благоприятных погодных условий. Напомним, решение об изменении схемы проезда по трем улицам Центрального района Волгограда принято для повышения уровня безопасности и пропускной способности улиц, снижения транспортной нагрузки на них, а также для предотвращения транспортных заторов и уменьшения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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|Происшествия
|12.03.2018 13:07
Шестеро наркоторговцев из Урюпинского района вскоре предстанут перед судом. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. По данным следствия, с июля 2016 года по январь 2017 года сообщники перерабатывали, фасовали и упаковывали марихуану в одном из домов в хуторе Чумаковский. Часть наркотиков хранилась в двух подземных тайниках, расположенных в заброшенных домах в том же хуторе. Организатора группы и троих ее членов полицейские задержали конце января минувшего года. Двое злоумышленников скрылись, но через несколько дней вернулись ко второму тайнику, чтобы забрать наркотики. Там их и взяли стражи порядка. Всего правоохранители изъяли более...
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|Астрахань
|12.03.2018 12:57
Коллекционер Александр Тюрин из Астрахани собирает не только марки, магнитики и монеты, а антикварные автомобили и советские мотоциклы. Экземпляры его коллекции оказались в роли реквизита для съемочной группы фильма «Однажды» режиссера Рената Давлетьярова. Его «Ирбит» М-61, или «Милицейский мотоцикл» принял участие в съемках: именно на нем ездил герой Сергея Гармаша – дядя Миша. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Сегодня в его мастерской больше десятка машин, самая старшая из которых давно отпраздновала 60-летний день рождения. В их числе «Волга» 1957 года выпуска с автоматической коробкой передач. В такой модификации...
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|Происшествия
|12.03.2018 12:56
Об эвакуации сотрудников МФЦ в Тракторозаводском районе сообщили ИА “Высота 102” очевидцы. По поступившим сведениям, сегодня днем посетителей и персонал учреждения, расположенного по адресу Ленина 211, попросили покинуть помещение в связи с обнаружением подозрительного предмета. В ГУ МВД информагентству сообщили, что территория обследована полицейскими с использованием служебных собак. Объектов. представляющих опасность для граждан, не обнаружено. Как оказалось, что кто-то забыл свои вещи.
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|Общество
|12.03.2018 12:20
Объемы мощения плиткой Парка Памяти в Тракторозаводском районе стали причиной судебного спора подрядчика и заказчика работ по благоустройству данной территории. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, подрядчик - ООО "ГП-СТРОЙ 34" - подал иск о взыскании с МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда" задолженности в сумме более 467 тысяч рублей. Истец пояснил, что выполнил на эти средства плиточное мощение пешеходных дорожек в парке, но заказчик с ним до сих пор не расплатился. Согласно материалам дела, контракт на благоустройство Парка Памяти был подписан в июле 2016 года на 16,2 миллиона рублей....
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|Выборы
|12.03.2018 11:16
Сегодня у жителей Волгоградской области есть последний шанс выбрать абсолютно любой избирательный участок для участия в выборах президента РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в избиркоме региона, по состоянию 9 марта альтернативные УИКи выбрали свыше 45,7 тысячи граждан, что составляет 2,3% от общего числа избирателей области. Всего в Волгоградской области проживает 1 млн 875 тысяч 473 избирателей. Только половина из «открепившихся» (23 тысячи человек) изъявили желание участвовать еще и в референдуме по вопросу о переводе стрелок часов. В основном удобные для себя участки для голосования жители региона выбирают, обратившись в территориальные или участковые комиссии (23,7 тысячи человек). 15,3 тысячи жителей...
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12 марта 14:56
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12 марта 13:56
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Коррупция в правоохранительных органах
28 февраля 16:30
В Волгограде жилинспектора подозревают в получении взятки за лояльность от УК 9
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