Сегодня в Калининграде, где проходит медиафорум ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», журналисту ИА «Высота 102», лауреату конкурса Елене Третьяковой вручен диплом победителя и денежная премия. Напомним, Елена Третьякова отмечена за материал «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственности».

Это уже четвертая по счету победа журналистов ИА «Высота 102» в конкурсе «Правда и справедливость»: лауреатами становились Наталья Денисова, Марина Клинкова, Анна Пархоменко и Татьяна Стародымова.

Дипломы лауреатов получили также и другие корреспонденты волгоградских СМИ, среди которых Наталья Брыкина, Ярослав Малых и Анастасия Осоловская.

Сегодняшний конкурс, по словам депутата Госдумы Николая Будуева, стал беспрецедентным по количеству участников и присланных работ: всего их поступило более 5,5 тысяч из всех регионов России. Главными темами стали ЖКХ, коррупция, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог, волонтерство, экология, финансовая грамотность и другие.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, журналисты из региональных СМИ в силах влиять на ситуацию в своих регионах, городах и поселках, так как знают все наболевшие проблемы. Она назвала их своими помощниками и союзниками, так как они заставляют власти услышать людей и обратить внимание на те проблемы, которые поднимаются в публикациях.

Завтра форум продолжит работу на профильных площадках, состоятся презентации проектов, тематические секции, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ и телеканалов. Ожидается прибытие президента России Владимира Путина, которому участники смогут лично задать острые вопросы. Работа форума завершится 2 марта.



