Возобновить уголовное дело против бывшего заместителя начальника колонии ИК-5, использовавшего на строительстве своего дома подчиненных, решил областной суд. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, как ранее сообщало информагентство, ссылаясь на данные следствия, с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года офицер обустраивал свой коттедж силами сотрудников колонии. Так, на его участке трудились семь человек, в том числе штатный кинолог, техник группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младший инспектор и несколько стажёров. При этом в рабочих табелях им проставлялись отметки о выходе на службу, а работа оплачивалась из кармана налогоплательщиков. Отделка коттеджа полковника обошелся бюджету примерно в 200 тысяч рублей. Этот факт был выявлен следователями городского подразделения СКР вместе с оперативниками УФСБ по Волгоградской области и службы собственной безопасности регионального управления ФСИН России.

В декабре минувшего года Камышинский городской суд принял решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Обжалуя это постановление, камышинская прокуратура указала, что этот поступок не только нанес материальный ущерб государству, но и подрывает авторитет органов власти в целом, а также бросает тень на репутацию сотрудников исправительных учреждений региона, в частности.











