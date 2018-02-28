В Волгоградской области справились с дефицитом мировых судей

На сегодняшний день в Волгоградской области нет вакансий мировых судей, свободных длительное время. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев на итоговом совещании судейского сообщества региона. По его словам, это стало возможным благодаря внесенным в 2017 году изменениям в областное законодательство об увеличении срока полномочий мировых судей в Волгоградской области при повторном назначении с 5 до 10 лет. "Это позволило мировым судьям сосредоточиться на реализации новых положений закона, а не готовиться через 3-4 года к новому переназначению", - сказал председатель облсуда. Он поблагодарил исполнительную и законодательную власть региона за принятое решение, которое позволило сделать более эффективной работу мировых судей.

Напомним, инициативу внесения изменений в региональный закон "О мировых судьях Волгоградской области" год назад озвучил губернатор Андрей Бочаров на рабочем совещании с представителями квалификационной коллегии судей региона. Тогда сообщалось, что законодательные изменения положительно скажутся на организации работы судов и позволят повысить привлекательность этих органов юстиции для квалифицированных кадров.



