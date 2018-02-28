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Общество
 28.02.2018 15:51

В Волгоградской области справились с дефицитом мировых судей

На сегодняшний день в Волгоградской области нет вакансий мировых судей, свободных длительное время. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил председатель Волгоградского облсуда Николай Подкопаев на итоговом совещании судейского сообщества региона. По его словам, это стало возможным благодаря внесенным в 2017 году изменениям в областное законодательство об увеличении срока полномочий мировых судей в Волгоградской области при повторном назначении с 5 до 10 лет. "Это позволило мировым судьям сосредоточиться на реализации новых положений закона, а не готовиться через 3-4 года к новому переназначению", - сказал председатель облсуда. Он поблагодарил исполнительную и законодательную власть региона за принятое решение, которое позволило сделать более эффективной работу мировых судей.
Напомним, инициативу внесения изменений в региональный закон "О мировых судьях Волгоградской области" год назад озвучил губернатор Андрей Бочаров на рабочем совещании с представителями квалификационной коллегии судей региона. Тогда сообщалось, что законодательные изменения положительно скажутся на организации работы судов и позволят повысить привлекательность этих органов юстиции для квалифицированных кадров.

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Астрахань 28.02.2018 17:25

Уголовное дело о создании незаконного вооруженного формирования возбуждено  СУ СКР по Астраханской области. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Организаторы группировки радикального ислама - Саспанов и Кукулаев - причастны к смерти двух полицейских ДПС и ранению сотрудника Росгвардии. Напомним, 4 апреля 2017 года ночью были застрелены инспекторы пятой роты Отдельного батальона ДПС №1 старший лейтенант полиции Владимир Дьяконов и его напарник лейтенант полиции Дмитрий Школьников. Следственными органами СК возбуждены уголовные дела в отношении 7 человек. 6 апреля во время задержания был ранен росгвардеец. Двое преступников были ликвидированы, остальные задержаны.  Расследование показало, что на территории Астраханской области действовало незаконное вооружённое формирование...
Прочитана: 166 раз
Расследования 28.02.2018 16:41

Возобновить уголовное дело против бывшего заместителя начальника колонии ИК-5, использовавшего на строительстве своего дома подчиненных, решил областной суд. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, как ранее сообщало информагентство, ссылаясь на данные следствия, с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года офицер обустраивал свой коттедж силами сотрудников колонии. Так, на его участке трудились семь человек,  в том числе штатный кинолог, техник группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младший инспектор и несколько стажёров. При этом  в рабочих табелях им проставлялись отметки о выходе на службу, а...
Прочитана: 643 раз
Борьба с коррупцией 28.02.2018 16:30 (Обновлено: 28.02.2018 17:03)

Суд Красноармейского района отправил под домашний арест инспектора управления "Жилищная инспекция Волгограда" администрации города, который подозревается в получении взятки за лояльное отношение к состоянию многоквартирных домов, не составление административных материалов за выявленные в ходе проверок нарушения. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на постановление районного суда. Уголовное дело в отношении жилинспектора возбуждено по ч.3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)". Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. По материалам дела, в августе 2016 года в ходе внеплановой проверки многоквартирных домов в Красноармейском районе Волгограда инспектор потребовал от начальника производственно-технического отдела управляющей...
Прочитана: 1285 раз
Общество 28.02.2018 15:58

В Дубовке Волгоградской области готовится к открытию реабилитационный центр для молодых инвалидов 80 приемов граждан, свыше 1500 тысяч принятых обращений – таковые промежуточные  итоги работы с избирателями за минувшие полтора года депутата Госдумы Анны Кувычко. Каждую региональную неделю раз в месяц такие встречи проводятся, в том числе в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102». С чем идут избиратели к своему депутату? Обобщить и классифицировать вопросы – задача непростая. Сколько людей - столько и трудностей.  За время работы в российском парламенте не один десяток жителей региона получили конкретную помощь от своего народного избранника. Это и многодетные семьи, и общественные организации, и родители детей-инвалидов. Напомним, ранее...
Прочитана: 1175 раз
Спорт 28.02.2018 15:37

Более сотни болельщиков ФК “Ротор-Волгоград” бесплатно отвезут в Астрахань на первый после зимнего перерыва матч, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба. 4 марта в 15:00 в Астрахани на стадионе "Центральный" пройдет встреча волгоградской команды с ФК "Тамбов".  Для 120 болельщиков “Ротор-Волгоград”  предоставят три автобуса. Принять участие в поездке может любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку на официальном сайте клуба. Отправление запланировано на в 6:30 от Музея-заповедника «Сталинградская битва». Сбор болельщиков назначен на 6:00. При себе необходимо иметь паспорт, уточняют организаторы.      Напомним, свой первый матч после зимних "каникул" "Ротор-Волгоград" должен был играть на стадионе...
Прочитана: 385 раз
Общество 28.02.2018 15:33

Одно из крупнейших офисных зданий на проспекте имени Ленина, 102 в Волгограде, где располагаются десятки различных фирм и учреждений, осталось без света. Как сообщили ИА «Высота 102» арендаторы помещений, работа полностью парализована, «мы бегаем в соседнее здание хотя бы отксерокопировать документ». Представители арендодателя – Поволжской промышленной корпорации – объяснили отключение электроэнергии из-за огромных   долгов комитета природных ресурсов, лесного хозяйства  и экологии Волгоградской области, сотрудники которого также работают в этом здании.  Источник в администрации региона подтвердил, что в настоящее время долги за аренду данного комитета превысили 700 тыс. рублей.  В  настоящее время  чиновники пытаются урегулировать вопрос...
Прочитана: 1104 раз
Общество 28.02.2018 15:20

В Волгограде зовут на выборы банки и магазины В Волгограде в нескольких торговых сетях весьма необычным способом решили напоминать волгоградцам о предстоящем дне выборов. Как рассказали ИА «Высота 102»  горожане, сделавшие покупки в магазине «Магнит», на товарном чеке они разглядели следующий лозунг: «Приходи на выборы 18 марта!». Подобный призыв напечатан и на чеках торговой сети «Спортмастер». Не скрыться от напоминаний о предстоящем дне голосования и клиентам некоторых волгоградских банков. Так, при проведении денежных операций в банкоматах  всплывает «окно» с соответствующей информацией. 
Прочитана: 1821 раз
Общество 28.02.2018 15:10

Волгоградка разыскивает героя-полицейского, который вывел ее дочь из загоревшегося дома Жительница дома №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, где 26 февраля произошел пожар, разыскивает сержанта полиции, который спас ее дочь. Как рассказала ИА «Высота 102» Марина, которая со своей семьей проживает в квартире №14 в соседнем с эпицентром пожара подъезде, около полудня ей позвонила 12-летняя дочка Полина и встревоженно сообщила, что в квартире пахнет дымом. «Я ей сказала, чтобы она выходила на улицу, - рассказала Марина. – Но, когда дочка уже собралась выйти из квартиры, оказалось, это сделать было уже невозможно – все заволокло дымом и гарью. Хотя мы живем на первом этаже, из-за решеток нельзя  было выскочить...
Прочитана: 5670 раз
Спорт 28.02.2018 14:37

Новый "Ротор-Волгоград" лишь на треть стал волгоградским Лишь около трети игроков обновленного состава “Ротор-Волгоград” являются воспитанниками местной футбольной школы или раньше выступали за “Ротор-Волгоград”. Это выяснили журналисты ИА “Высота 102”,  проанализировав список команды и биографии игроков, размещенные на сайте клуба. Сегодня пополнение команды представили волгоградским болельщикам во время встречи с игроками и руководством клуба. Так, выступать за родной город будет уроженец Волгограда, воспитанник спортинтерната ФК “Ротор” полузащитник Алексей Друзин. В команду вошли и  уроженец Нальчика Хызыр Аппаев, выступавший за “Ротор-Волгоград” в 2012-2014 годах,  и Александр Коротаев, который провел  в составе волгоградской команды 25 игр в 2013-2014 году. Оба играют в позиции нападающего. Если брать команду...
Прочитана: 1892 раз
Общество 28.02.2018 14:30

Экскурсионный портал Sputnik представил питерские программы теплого сезона Портал Sputnik, с чьей помощью жители Волгограда могут бронировать экскурсии во всех уголках планеты, а это 418 популярных туристических города, в преддверии весеннего сезона, презентовал раздел для любителей незабываемых впечатлений. На специальную страницу проект вынес питерские программы. В частности, с потеплением становятся востребованными прогулки по крышам зданий в разнообразных частях Санкт-Петербурга. И неудивительно, ведь столь необычные экскурсии позволяют увидеть город с нового ракурса, с их помощью испытать особые ощущения способны даже те, кто уже не раз посещал невские берега. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на питерскую страницу, здесь представлены стандартные обзорные экскурсии, а также...
Прочитана: 189 раз
Аналитика 28.02.2018 13:42

Волгоградская гостиница «Lime» с запредельными ценами осталась в «черном» списке Ростуризма Федеральное агентство по туризму обновило «черный список» завышающих цены гостиниц в городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В нем на сегодняшний день значится только одна гостиница из Волгоградской области, где зафиксировано превышение цен. Это гостиница «Lime», ул. Жирновская, д.9, без звезд. Стандартный одноместный номер здесь стоит 3 тыс. 200 рублей: превышение  норматива составило  56%. Всего же, согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», по состоянию на 27 февраля 2018 года выявлено 23 случая завышения цен, что существенно меньше, чем в первой и второй версиях списка, когда количество нарушителей постановления достигало 41 и...
Прочитана: 3435 раз
Общество 28.02.2018 12:47 (Обновлено: 28.02.2018 14:54)

Суды Волгоградской области станут электронными Весь документооборот в судах Волгоградской области до конца текущего года станет электронным, а извещать участников процесса будут преимущественно смс. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев на совещании по подведению итогов работы судов общей юрисдикции Волгоградской области за 2017 год и задачах, стоящих на 2018 год. По словам председателя облсуда, сегодня отправлять смс дешевле, чем бумажную корреспонденцию, а "правовые последствия одинаковые". Так, на отправку письма суд тратит 110 рублей, а стоимость одного смс-сообщения составляет 10 копеек. Только за 2017 год судами Волгоградской области было отправлено свыше 210 тысяч...
Прочитана: 2913 раз
Расследования 28.02.2018 12:39

К 13 месяцам колонии общего режима приговорил суд Центрального района Виталия Степанова за участие в обороте контрафактного алкоголя. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 54-летнего мужчину признали виновным в том, что он с сентября 2015 года по июнь 2016 скупал “паленый” алкоголь для его дальнейшей перепродажи. Известно, что им было приобретено около 5 тысяч бутылок поддельного спиртного с наклеенными  марками известных брендов. Алкоголь он хранил в двух гаражах в центре города. Ущерб правообладателям, по оценкам экспертов, превысил 5,8 млн рублей. Свою вину  Степанов полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по...
Прочитана: 1154 раз
Общество 28.02.2018 12:35

Во время проведенного в Волгограде рейда по соблюдению миграционного и трудового законодательства 38 иностранных граждан были задержаны  на территории областного оптового-распределительного комплекса  в Дзержинском районе.  Из них 13 находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства, 8 - незаконно. Как сообщили ИА  «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ближайшее время они будут выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению работодателя, который привлек иностранных граждан к трудовой деятельности.  Рейд был проведен полицейскими управления по вопросам миграции регионального Главка МВД совместно с сотрудниками областного УФСБ и Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской...
Прочитана: 573 раз
Расследования 28.02.2018 10:47

Житель Волгограда осужден Красноармейским судом за то, что в социальной сети публиковал материалы, оправдывающие терроризм. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, 30-летний мужчина в социальной сети «Вконтакте» выкладывал видеозаписи и помещал комментарии к ним, по своему содержанию оправдывающие террористическую деятельность.  По месту жительства злоумышленника были изъяты носители информации, на которых обнаружены фото- и видеоматериалы экстремистского и террористического характера, в том числе фотографии дружеских связей подозреваемого, воюющих в Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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