Крупнейшее офисное здание в Волгограде парализовано из-за отключения электроэнергии

Одно из крупнейших офисных зданий на проспекте имени Ленина, 102 в Волгограде, где располагаются десятки различных фирм и учреждений, осталось без света. Как сообщили ИА «Высота 102» арендаторы помещений, работа полностью парализована, «мы бегаем в соседнее здание хотя бы отксерокопировать документ». Представители арендодателя – Поволжской промышленной корпорации – объяснили отключение электроэнергии из-за огромных долгов комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сотрудники которого также работают в этом здании.

Источник в администрации региона подтвердил, что в настоящее время долги за аренду данного комитета превысили 700 тыс. рублей. В настоящее время чиновники пытаются урегулировать вопрос с энергетиками, однако на «скорое решение вопроса» не надеются.