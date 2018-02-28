



Жительница дома №34 по ул. Кузнецова в Волгограде, где 26 февраля произошел пожар, разыскивает сержанта полиции, который спас ее дочь. Как рассказала ИА «Высота 102» Марина, которая со своей семьей проживает в квартире №14 в соседнем с эпицентром пожара подъезде, около полудня ей позвонила 12-летняя дочка Полина и встревоженно сообщила, что в квартире пахнет дымом. «Я ей сказала, чтобы она выходила на улицу, - рассказала Марина. – Но, когда дочка уже собралась выйти из квартиры, оказалось, это сделать было уже невозможно – все заволокло дымом и гарью. Хотя мы живем на первом этаже, из-за решеток нельзя было выскочить и в окно!». Вывел девочку из квартиры-ловушки сержант полиции, который не побоялся пробраться на зов о помощи сквозь удушающий дым. «Когда я приехала, дочка была уже вне опасности. Но мы так переволновались, что даже забыли спросить имя этого сержанта! А он еще и кошку, нашу любимицу, вытащил из квартиры», - не может скрыть своих эмоций Марина.

Впрочем, по ее словам, особая примета у неизвестного героя есть – он обронил нагрудный значок сотрудника правоохранительных органов. «Пока мы не можем его найти, так как в квартиру пока возвращаться нельзя – там все пропахло дымом. Но мы надеемся, что неизвестный герой все-таки станет известным, и мы лично сможем сказать ему спасибо за его смелость и неравнодушие. Помогите нам его найти! Мы переживаем, что его накажут за утерянный значок, а его наградить надо!» - обратилась мама спасенной девочки.