Более сотни болельщиков ФК “Ротор-Волгоград” бесплатно отвезут в Астрахань на первый после зимнего перерыва матч, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба. 4 марта в 15:00 в Астрахани на стадионе "Центральный" пройдет встреча волгоградской команды с ФК "Тамбов".

Для 120 болельщиков “Ротор-Волгоград” предоставят три автобуса. Принять участие в поездке может любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку на официальном сайте клуба. Отправление запланировано на в 6:30 от Музея-заповедника «Сталинградская битва». Сбор болельщиков назначен на 6:00. При себе необходимо иметь паспорт, уточняют организаторы.

Напомним, свой первый матч после зимних "каникул" "Ротор-Волгоград" должен был играть на стадионе "Зенит" у себя дома. Однако из-за того, что на заснеженном поле провести игру было невозможно, было принято решение о переносе встречи в соседнюю Астрахань.



