







Портал Sputnik, с чьей помощью жители Волгограда могут бронировать экскурсии во всех уголках планеты, а это 418 популярных туристических города, в преддверии весеннего сезона, презентовал раздел для любителей незабываемых впечатлений.

На специальную страницу проект вынес питерские программы. В частности, с потеплением становятся востребованными прогулки по крышам зданий в разнообразных частях Санкт-Петербурга. И неудивительно, ведь столь необычные экскурсии позволяют увидеть город с нового ракурса, с их помощью испытать особые ощущения способны даже те, кто уже не раз посещал невские берега.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на питерскую страницу , здесь представлены стандартные обзорные экскурсии, а также те, что будоражат кровь или заставляют испытать трепетные романтические чувства.

Портал рекомендует обращать пристальное внимание на состав прогулок, их продолжительность, включенные дополнительные услуги, степень обустроенности крыш, возможность проведения фотосессий или пикников. Доступные элементы — на индивидуальной странице экскурсии.

Так, можно отправиться на панорамный осмотр Невы, Невского проспекта, Исаакиевского собора или просто взобраться на одно из высотных зданий, совершить путешествие сразу по нескольким крышам.

Некоторые программы акцентируют внимание на фотосессиях. Съемку проводит опытный профессионал, участникам встречи остается только расслабиться и получить на выходе роскошные снимки.

Если присутствует желание устроить на высоте полета птиц романтическое свидание, стоит обратить внимание на специальные предложения. В этом случае клиенты на продолжительное время остаются наедине, им предоставляются полезные реквизиты: пледы, корзины для пикников с соответствующим содержимым.

Отметим, что отклонения от программы невозможны, но это обусловлено исключительно требованиями к безопасности участников.



