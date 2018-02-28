Новый "Ротор-Волгоград" лишь на треть стал волгоградским





Лишь около трети игроков обновленного состава “Ротор-Волгоград” являются воспитанниками местной футбольной школы или раньше выступали за “Ротор-Волгоград”. Это выяснили журналисты ИА “Высота 102”, проанализировав список команды и биографии игроков, размещенные на сайте клуба. Сегодня пополнение команды представили волгоградским болельщикам во время встречи с игроками и руководством клуба.

Так, выступать за родной город будет уроженец Волгограда, воспитанник спортинтерната ФК “Ротор” полузащитник Алексей Друзин. В команду вошли и уроженец Нальчика Хызыр Аппаев, выступавший за “Ротор-Волгоград” в 2012-2014 годах, и Александр Коротаев, который провел в составе волгоградской команды 25 игр в 2013-2014 году. Оба играют в позиции нападающего. Если брать команду в целом, то из 31 игроков лишь треть также связана с местными футбольными школами или выступала за команды Волгоградской области.

“На поле мы рассчитываем на всех игроков. Но, говоря о воспитанниках местных школ, должен отметить Олега Николаева и Игоря Крутова. Мне нравится, как играет Женя Чабанов. Да и Леша Друзин вернулся в родной город” - рассказал главный тренер футбольного клуба Олег Павлов.

Напомним, о том, что приоритет при формировании команды должен отдаваться воспитанникам волгоградского футбола, неоднократно заявлял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Некоторые болельщики, между тем, связывают провальное выступление "Ротора-Волгограда" в прошлом году именно с тем, что команда была сформирована в основном за счет иногородних спортсменов.



