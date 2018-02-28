Волгоградская гостиница «Lime» с запредельными ценами осталась в «черном» списке Ростуризма





Федеральное агентство по туризму обновило «черный список» завышающих цены гостиниц в городах-организаторах чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В нем на сегодняшний день значится только одна гостиница из Волгоградской области, где зафиксировано превышение цен. Это гостиница «Lime», ул. Жирновская, д.9, без звезд. Стандартный одноместный номер здесь стоит 3 тыс. 200 рублей: превышение норматива составило 56%.

Всего же, согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», по состоянию на 27 февраля 2018 года выявлено 23 случая завышения цен, что существенно меньше, чем в первой и второй версиях списка, когда количество нарушителей постановления достигало 41 и 69 соответственно.

Документ составлен по результатам мониторинга исполнения требований постановления правительства Российской Федерации.

«Больше всего случаев нарушений отмечено в Калининградской области, в Санкт-Петербурге, в Ростовской области и г. Москве. Замыкает список Волгоградская область, где выявлена только одна гостиница – нарушитель постановления правительства №89», - заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его словам, публикация в открытых источниках «черного списка» оказывает воздействие на недальновидных участников гостиничного рынка, которые, воспользовавшись чемпионатом, пытаются получить сверхприбыль в ущерб своей собственной репутации и имиджу страны. В результате 107 отелей уже исправились и скорректировали стоимость своих услуг.

Обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, направлен для принятия мер в уполномоченное ведомство – Роспотребнадзор.

Напомним, чуть более месяца назад в «черном» списке Ростуризма значилось 5 волгоградских гостиниц с запредельными ценами на проживание.

Подробно https://www.russiatourism.ru/urgent/14935/