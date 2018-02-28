







С 1 июня этого года районные суды Волгоградской области приступают к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей, сообщает ИА "Высота 102". О том, как судейское сообщество региона готовится к этому нововведению, в Волгограде говорили на совещании по итогам работы судов общей юрисдикции Волгоградской области за 2017 год и задачах, стоящих на 2018 год. Ранее коллегии присяжных не работали в судах первой инстанции - районных и гарнизонных. Но, согласно внесенным изменениям в федеральное законодательство о судопроизводстве, это стало возможным. Теперь, согласно принятым поправкам, коллегии присяжных смогут работать в судах первой инстанции: районных и гарнизонных военных судах. Они будут рассматривать дела, связанные с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, но по которым в виде наказания не может быть назначена смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Коллегия присяжных в районном суде будет состоять из 6 человек. В законе детально прописан порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели. По словам председателя Волгоградского облсуда Николая Подкопаева, чтобы подготовить судей и сотрудников райгорсудов к рассмотрению уголовных дел судом присяжных, были проведены методические занятия, разработаны рекомендации, которые значительно облегчат работу районных судов. Ведется подготовка помещений для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, идет работа над списком присяжных заседателей - основным и дополнительным. В общей сложности, по словам Подкопаева, в список должны быть включены порядка 160 тысяч человек из числа лиц, постоянно проживающих на территории Волгоградской области. Он должен быть готов к маю. Исполняющий обязанности губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин в своем выступлении отметил, что активное участие в работе по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели принимает областной комитет юстиции.









В работе итогового совещания приняли участие руководители правоохранительных структур региона, областной думы, арбитражного суда Волгоградской области, судьи Волгоградского областного суда, районных и мировых судов.







