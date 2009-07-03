Подпольный бутлегер из Волгограда лишил производителей брендов миллионов рублей

К 13 месяцам колонии общего режима приговорил суд Центрального района Виталия Степанова за участие в обороте контрафактного алкоголя. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 54-летнего мужчину признали виновным в том, что он с сентября 2015 года по июнь 2016 скупал “паленый” алкоголь для его дальнейшей перепродажи. Известно, что им было приобретено около 5 тысяч бутылок поддельного спиртного с наклеенными марками известных брендов. Алкоголь он хранил в двух гаражах в центре города. Ущерб правообладателям, по оценкам экспертов, превысил 5,8 млн рублей.

Свою вину Степанов полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.



