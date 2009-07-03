Суды Волгоградской области станут электронными









Весь документооборот в судах Волгоградской области до конца текущего года станет электронным, а извещать участников процесса будут преимущественно смс. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев на совещании по подведению итогов работы судов общей юрисдикции Волгоградской области за 2017 год и задачах, стоящих на 2018 год. По словам председателя облсуда, сегодня отправлять смс дешевле, чем бумажную корреспонденцию, а "правовые последствия одинаковые". Так, на отправку письма суд тратит 110 рублей, а стоимость одного смс-сообщения составляет 10 копеек. Только за 2017 год судами Волгоградской области было отправлено свыше 210 тысяч смс-извещений. Введение в судах электронного документооборота вместо бумажного, по словам Подкопаева, не только значительно сокращает расходы, но и сроки рассмотрения дел, количество которых с каждым годом растет. В 2017 году в Волгоградской области было рассмотрено более 610 тысяч уголовных, административных и гражданских дел - на 21% больше, чем за 2016 год. Увеличивается нагрузка на судей, особенно мировых. Если в среднем за месяц районный судья рассматривает 44 дела, то мировой судья - более 300. Почти в 2 раза в регионе выросло количество дел о взыскании коммунальных платежей и долгов по договорам займа. На 36% снизилось за год число рассмотренных дел по страхованию автогражданской ответственности, но удельный вес этой категории дел по-прежнему в Волгоградской области остается значительным.

Наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми в регионе, являются преступления против собственности, незаконного оборота наркотиков и дела, связанные с нарушением правил дорожного движения. В 4 раза больше в 2017 году было рассмотрено дел в отношении лиц, которые повторно были задержаны за управление автомобилем в пьяном виде. В прошлом году меньше было осуждено лиц за получение взятки - 15 человек против 48 в 2016 году. За дачу взятки - 43 человека против 220 годом ранее. В целом председатель областного суда считает, что 2017 год выдался достаточно плодотворным для судейского сообщества региона.



