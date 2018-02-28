В Дубовке Волгоградской области готовится к открытию реабилитационный центр для молодых инвалидов







80 приемов граждан, свыше 1500 тысяч принятых обращений – таковые промежуточные итоги работы с избирателями за минувшие полтора года депутата Госдумы Анны Кувычко. Каждую региональную неделю раз в месяц такие встречи проводятся, в том числе в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102». С чем идут избиратели к своему депутату? Обобщить и классифицировать вопросы – задача непростая. Сколько людей - столько и трудностей.





За время работы в российском парламенте не один десяток жителей региона получили конкретную помощь от своего народного избранника. Это и многодетные семьи, и общественные организации, и родители детей-инвалидов. Напомним, ранее информагентство сообщало о том, что Анна Кувычко помогла переселить в Дубовке маму ребенка с ДЦП из развалов общежития в благоустроенную квартиру. Летом минувшего года после стихийных пожаров парламентарий пришла на помощь погорельцам, перечислив им материальную помощь. В конце минувшего года депутат организовала поставку необходимых медикаментов в Камышинскую районную больницу. Не так давно 30 волгоградских кадетов благодаря депутату совершили увлекательную и познавательную поездку в Москву.

Каждый новый день ставит перед народным избранником новые задачи. К примеру, во время одного из прошлых приемов к Анне Кувычко обратилась руководитель областного благотворительного фонда «Дети в беде» Галина Морозова, которая создает в Дубовке реабилитационный центр для молодых инвалидов. Сам проект реализуется на средства гранта президента России. Но требуется и внебюджетное финансирование на ремонт и закупку мебели в помещении. Все эти хлопоты – на хрупких плечах руководителя фонда, на призыв о помощи которой откликнулась Анна Кувычко. В итоге в реабилитационном центре полностью заменят полы и купят телевизор. Открытие центра планируется уже в середине марта. С инвалидами будут заниматься психологи, социальные педагоги. Ребята смогут осваивать профессиональные навыки в столярной, творческих мастерских. Для физического развития инвалидов в центре предусмотрен спортзал, для адаптации в интернет-пространстве установят ноутбуки.

Подробнее о том, какие проблемы все чаще побуждают жителей Волгоградской области обращаться за помощью депутата Госдумы – смотрите в видеоматериале информагентства.



