Из Волгограда нелегальных иностранцев выдворят "оптом"

Во время проведенного в Волгограде рейда по соблюдению миграционного и трудового законодательства 38 иностранных граждан были задержаны на территории областного оптового-распределительного комплекса в Дзержинском районе. Из них 13 находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства, 8 - незаконно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ближайшее время они будут выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению работодателя, который привлек иностранных граждан к трудовой деятельности.

Рейд был проведен полицейскими управления по вопросам миграции регионального Главка МВД совместно с сотрудниками областного УФСБ и Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской области.



