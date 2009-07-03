В Волгограде "адвоката" терроризма оштрафовали почти на треть миллиона

Житель Волгограда осужден Красноармейским судом за то, что в социальной сети публиковал материалы, оправдывающие терроризм. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, 30-летний мужчина в социальной сети «Вконтакте» выкладывал видеозаписи и помещал комментарии к ним, по своему содержанию оправдывающие террористическую деятельность.

По месту жительства злоумышленника были изъяты носители информации, на которых обнаружены фото- и видеоматериалы экстремистского и террористического характера, в том числе фотографии дружеских связей подозреваемого, воюющих в Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории РФ).

На основании оперативных материалов Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Красноармейским районным судом г. Волгограда вышеуказанный гражданин признан виновным по этой статье и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.



