



Волгоград принял эстафету по созданию патриотических граффити Общероссийского народного фронта, посвященных предстоящим выборам президента России. Местом расположения арт-объекта в Волгограде стала торцевая стена здания общежития Волгоградского госуниверситета в Советском районе. Идея проекта принадлежит братьям-художникам, активистам ОНФ из Абакана Игорю и Денису Федосенко. Для города-героя они изобразили скульптуру «Родина-мать зовет!» в сочетании со слоганом «Сделай будущее, сделай выбор», выполненными в цветовой гамме российского флага. Художники работали в экстремальных погодных условиях – город встретил их метелью и сильным морозом. Для нанесения изображения им потребовалось два дня и около 30 баллончиков краски.

Волгоград стал 12-м по счету городом, где созданы подобные граффити. Они уже появились в других городах, включая Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск и Екатеринбург, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения ОНФ.



