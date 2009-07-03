Пара из Астрахани трудилась в Волгограде на "нарковахте"

В Волгограде полицейские задержали двоих астраханцев, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 43-летнюю женщину и ее 46-летнего сожителя остановили около одного из домов в Дзержинском районе Волгограда, где они снимали квартиру. В арендованном жилье были обнаружены весы, фасовочный материал и порошкообразное вещество. Проведенная экспертиза показала, что им является синтетический наркотик весом более 130 гр., массы которого хватило бы на приготовление 300-400 наркотических доз.

Подозреваемые сознались, что занимались оптовым и розничным сбытом наркотических веществ, которые получали от неизвестного поставщика через интернет, а сбывали путем закладок в специальные тайники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста.



