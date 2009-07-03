В Ворошиловском районе Волгограда полицейские накрыли подпольный «Лас-Вегас»

«Лас-Вегас» местного розлива организовали волгоградцы в подвальных пивных магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, повелителями «одноруких бандитов» себя позиционировали трое приятелей в возрасте от 33 до 37 лет, двое из которых имеют судимость. Все они - уроженцы Армении. Неожиданная встреча с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду чревата для подозреваемых новым тюремным сроком.

Подпольный игровой бизнес группа дельцов вела с августа прошлого года. Магазины, в которых они установили электронные терминалы, располагаются в жилых многоквартирных домах. В ходе обысков изъяты два терминала. Сумма полученного незаконного дохода устанавливается. Подозреваемые сознались в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.



