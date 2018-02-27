В Волгограде новый снегопад подкинул работу коммунальщикам





Результаты труда коммунальщиков по расчистке городских дорог от зимних осадков аннулировал очередной снегопад. Улицы города, многие из которых накануне были приведены в порядок, сегодня снова оказались занесенными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с начавшимся минувшей ночью снегопадом волгоградские дорожно-коммунальные службы оперативно вышли на обработку и расчистку городских магистралей. В ранние утренние часы дорожники нарастили группировку сил до более чем 90 единиц снегоуборочной и иной специализированной техники из числа резерва. В том числе сейчас на дорогах областного центра работают 46 комбинированных дорожных машин.

В первую очередь колонны снегоуборочных машин расчистили основные магистрали, чтобы обеспечить пропускную максимальную способность трасс в утренние часы пик. После обработки дорожного полотна противогололедными реагентами техника приступит к уборке внутрирайонных магистралей и дорог местного значения. В течение ночи на дороги было рассыпано около 900 тонн песко-соляной смеси.

Параллельно с обработкой улиц в областном центре продолжались работы по вывозу сметенного вдоль дорог снега. В течение ночи силами муниципальных предприятий было вывезено около 1150 кубометров снежных масс. Также продолжается формирование снежных валов для последующего организованного вывоза.

В течение дня работы по уборке городских территорий продолжатся. В том числе бригады рабочих и техники сосредоточатся на очистке остановочных пунктов общественного транспорта, уборке тротуаров и примыкающих к ним пешеходных площадок. В случае необходимости муниципальные предприятия готовы выпустить дополнительное количество спецтехники.



