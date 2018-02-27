Волгоградские победители конкурса ОНФ вылетели в Калининград на форум





Сегодня в Калининграде начинается медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», который проводит ОНФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, в работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», журналисты, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Сегодня же состоится торжественное награждение лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». На следующий день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. В заключительный день медиафорума, 2 марта, состоится пленарное заседание.

«Медиафорум уже стал мощной площадкой, а журналисты – мощной информационной командой. Они – наши помощники и наши союзники в регионах. Своими сюжетами, статьями, постами в Интернете они заставляют власть слышать людей, останавливают незаконные стройки, отменяют тендеры. Они озвучивают проблемы, не дают властям их замалчивать, значит, меняют жизнь в лучшую сторону. На Медиафоруме соберутся самые активные и неравнодушные журналисты, которые всегда держат руку на пульсе. Мы вместе обсудим проблемы, которые сегодня волнуют регионы. Будет возможность задать вопросы известным людям из медиасферы и представителям органов власти. Традиционно самые острые вопросы мы озвучиваем лично лидеру ОНФ Владимиру Владимировичу Путину», – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Напомним, одним из победителей всероссийского журналистского конкурса ОНФ «Правда и справедливость» стала журналист ИА «Высота 102» Елена Третьякова. Жюри оценило серию материалов о противостоянии администрации Волгограда и законопослушных жителей многоквартирного дома на улице Тукая «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственности». Также лауреатами конкурса стали волгоградские журналисты Наталья Брыкина, Ярослав Малых и Анастасия Осоловская. Напомним, что в предыдущие годы победителями конкурса ОНФ «Правда и справедливость» становились журналисты ИА «Высота 102» Марина Клинкова, Анна Пархоменко, Наталья Денисова и Татьяна Стародымова.











