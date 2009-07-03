Болельщикам “Ротора-Волгограда” представили новых игроков команды

Весь документооборот в судах Волгоградской области до конца текущего года станет электронным, а извещать участников процесса будут преимущественно смс. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев на совещании по подведению итогов работы судов общей юрисдикции Волгоградской области за 2017 год и задачах, стоящих на 2018 год. По словам председателя облсуда, сегодня отправлять смс дешевле, чем бумажную корреспонденцию, а "правовые последствия одинаковые". Так, на отправку письма суд тратит 110 рублей, а стоимость одного смс-сообщения составляет 10 копеек. Только за 2017 год судами Волгоградской области было отправлено свыше 210 тысяч...