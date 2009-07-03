|Спорт
|28.02.2018 10:16
Болельщикам “Ротора-Волгограда” представили новых игроков команды
Встреча болельщиков футбольного клуба “Ротор-Волгоград” с игроками и руководством клуба началась в эти минуты в здании ТРЦ “Европа Сити Молл”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня волгоградские любители футбола смогут задать вопросы футболистам, руководителям клуба и тренерам. А в ходе встречи генеральный директор клуба вручит фирменные футболки 11 новым игрокам. Собрание посвящено возобновлению футбольного первенства ФНЛ России. Игры 26 тура начнутся уже в это воскресенье - 4 марта.
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|Общество
|28.02.2018 13:21 (Обновлено: 28.02.2018 13:21)
В Волгограде в нескольких торговых сетях весьма необычным способом решили напоминать волгоградцам о предстоящем дне выборов. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, сделавшие покупки в магазине «Магнит», на товарном чеке они разглядели следующий лозунг: «Приходи на выборы 18 марта!». Подобный призыв напечатан и на чеках торговой сети «Спортмастер». Не скрыться от напоминаний о предстоящем дне голосования и клиентам некоторых волгоградских банков. Так, при проведении денежных операций в банкоматах всплывает «окно» с соответствующей информацией.
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|Общество
|28.02.2018 12:47
Весь документооборот в судах Волгоградской области до конца текущего года станет электронным, а извещать участников процесса будут преимущественно смс. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев на совещании по подведению итогов работы судов общей юрисдикции Волгоградской области за 2017 год и задачах, стоящих на 2018 год. По словам председателя облсуда, сегодня отправлять смс дешевле, чем бумажную корреспонденцию, а "правовые последствия одинаковые". Так, на отправку письма суд тратит 110 рублей, а стоимость одного смс-сообщения составляет 10 копеек. Только за 2017 год судами Волгоградской области было отправлено свыше 210 тысяч...
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|Расследования
|28.02.2018 12:39
К 13 месяцам колонии общего режима приговорил суд Центрального района Виталия Степанова за участие в обороте контрафактного алкоголя. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 54-летнего мужчину признали виновным в том, что он с сентября 2015 года по июнь 2016 скупал “паленый” алкоголь для его дальнейшей перепродажи. Известно, что им было приобретено около 5 тысяч бутылок поддельного спиртного с наклеенными марками известных брендов. Алкоголь он хранил в двух гаражах в центре города. Ущерб правообладателям, по оценкам экспертов, превысил 5,8 млн рублей. Свою вину Степанов полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники ГСУ ГУ МВД России по...
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|Общество
|28.02.2018 12:35
Во время проведенного в Волгограде рейда по соблюдению миграционного и трудового законодательства 38 иностранных граждан были задержаны на территории областного оптового-распределительного комплекса в Дзержинском районе. Из них 13 находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства, 8 - незаконно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ближайшее время они будут выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению работодателя, который привлек иностранных граждан к трудовой деятельности. Рейд был проведен полицейскими управления по вопросам миграции регионального Главка МВД совместно с сотрудниками областного УФСБ и Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской...
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|Расследования
|28.02.2018 10:47
Житель Волгограда осужден Красноармейским судом за то, что в социальной сети публиковал материалы, оправдывающие терроризм. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, 30-летний мужчина в социальной сети «Вконтакте» выкладывал видеозаписи и помещал комментарии к ним, по своему содержанию оправдывающие террористическую деятельность. По месту жительства злоумышленника были изъяты носители информации, на которых обнаружены фото- и видеоматериалы экстремистского и террористического характера, в том числе фотографии дружеских связей подозреваемого, воюющих в Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории...
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|Общество
|28.02.2018 10:35
Волгоград принял эстафету по созданию патриотических граффити Общероссийского народного фронта, посвященных предстоящим выборам президента России. Местом расположения арт-объекта в Волгограде стала торцевая стена здания общежития Волгоградского госуниверситета в Советском районе. Идея проекта принадлежит братьям-художникам, активистам ОНФ из Абакана Игорю и Денису Федосенко. Для города-героя они изобразили скульптуру «Родина-мать зовет!» в сочетании со слоганом «Сделай будущее, сделай выбор», выполненными в цветовой гамме российского флага. Художники работали в экстремальных погодных условиях – город встретил их метелью и сильным морозом. Для нанесения изображения им потребовалось два дня и около 30 баллончиков краски. Волгоград стал 12-м по счету городом, где созданы подобные...
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|Происшествия
|28.02.2018 10:04
В Волгограде полицейские задержали двоих астраханцев, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 43-летнюю женщину и ее 46-летнего сожителя остановили около одного из домов в Дзержинском районе Волгограда, где они снимали квартиру. В арендованном жилье были обнаружены весы, фасовочный материал и порошкообразное вещество. Проведенная экспертиза показала, что им является синтетический наркотик весом более 130 гр., массы которого хватило бы на приготовление 300-400 наркотических доз. Подозреваемые сознались, что занимались оптовым и розничным сбытом наркотических веществ, которые получали от неизвестного поставщика через интернет, а сбывали путем закладок в специальные тайники. ...
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|Происшествия
|28.02.2018 10:02
«Лас-Вегас» местного розлива организовали волгоградцы в подвальных пивных магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, повелителями «одноруких бандитов» себя позиционировали трое приятелей в возрасте от 33 до 37 лет, двое из которых имеют судимость. Все они - уроженцы Армении. Неожиданная встреча с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду чревата для подозреваемых новым тюремным сроком. Подпольный игровой бизнес группа дельцов вела с августа прошлого года. Магазины, в которых они установили электронные терминалы, располагаются в жилых многоквартирных домах. В ходе обысков изъяты два терминала. Сумма полученного незаконного дохода устанавливается. Подозреваемые сознались в...
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|Общество
|28.02.2018 09:41
Результаты труда коммунальщиков по расчистке городских дорог от зимних осадков аннулировал очередной снегопад. Улицы города, многие из которых накануне были приведены в порядок, сегодня снова оказались занесенными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с начавшимся минувшей ночью снегопадом волгоградские дорожно-коммунальные службы оперативно вышли на обработку и расчистку городских магистралей. В ранние утренние часы дорожники нарастили группировку сил до более чем 90 единиц снегоуборочной и иной специализированной техники из числа резерва. В том числе сейчас на дорогах областного центра работают 46 комбинированных дорожных машин. В первую очередь колонны снегоуборочных машин расчистили основные магистрали, чтобы...
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|Общество
|28.02.2018 09:33
Сегодня в Калининграде начинается медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», который проводит ОНФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, в работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», журналисты, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Сегодня же состоится торжественное награждение лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». На следующий день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. В заключительный день медиафорума, 2...
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|Происшествия
|28.02.2018 08:33
Трагедия произошла накануне в Кумылженском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, на трассе Кумылга-Покручинский автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Ребенок скончался от полученных травм. В ГУ МВД Волгоградской области пояснили, что учащаяся 4-го класса Суляевской средней школы, которая жила в хуторе Лисинский, вышла из автобуса и переходила проезжую часть, когда ее сбил автомобиль. За рулем «десятки» находился 42-летний водитель, уроженец хутора Покручинский. Устанавливаются другие обстоятельства случившегося.
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|Здравоохранение
|28.02.2018 08:33
По последним данным на территории Волгоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического уровня на 28%. В том числе в городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 17%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. По результатам лабораторных исследований в структуре положительных находок преобладают респираторные вирусы: РС-вирусы. Всего за текущий эпидемический сезон лабораторно подтвержден диагноз грипп у 37 человек. На прошедшей неделе в регионе не было закрыто ни одной образовательной организации, частично был приостановлен образовательный процесс в 2-х классах двух школ области.
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|Общество
|28.02.2018 07:56
Долгожданная весна на пороге. В последний зимний день мы встретились с руководителем волгоградского «Агентства Больших Возможностей» Эдитой Новиковой, чтобы подвести итоги уходящей русской зимы и узнать, какими весенними проектами занимается агентство. - На днях Вы вернулись из столицы, где реализовывали очень интересный проект в рамках уличных фестивалей «Московские сезоны». Всё ли получилось? - Новый год - самый яркий и любимый праздник в нашей стране. И каждый раз хочется отпраздновать его по-особенному. В этом году Москва встречала гостей и жителей столицы на своих улицах ежегодным фестивалем «Путешествие в Рождество» в рамках проекта Правительства Москвы цикла уличных фестивалей «Московские сезоны»: 83...
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|Экономика
|28.02.2018 07:41
Комитет транспорта Волгоградской области проиграл подрядчику строительства моста через Волгу иск на 137 млн рублей
Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения жалобу комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который пытался оспорить ранее вынесенные судебные решения о выплате ПАО "Волгомост" 137 миллионов 946 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда кассационной инстанции. Указанную сумму подрядчик строительства моста через Волгу и его второго пускового комплекса - моста через реку Ахтуба требует в качестве суммы непримененных государственным заказчиком дефляторов в целях индексации работ по государственному контракту № 215-09 от 03.07.2009 по строительству объекта: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в...
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|Аналитика
|27.02.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: решится ли жилищный вопрос пострадавших от пожара жильцов дома на улице Кузнецова. Суд обязал правопреемника "МАНа" вернуть государству земли природного парка. "Народный контроль" и Роспотребнадзор вышли на "охоту" на опасные для детского здоровья игрушки. Одного из организаторов наркотрафика поймали с поличным в такси. Информационные выпуски ИА "Высота 102" выходят и в эфире "Первого волгоградского канала". Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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