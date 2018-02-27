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Происшествия
 28.02.2018 08:33

В Волгоградской области 10-летняя девочка погибла под колесами машины

Трагедия произошла накануне в Кумылженском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, на трассе Кумылга-Покручинский автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Ребенок скончался от полученных травм. В ГУ МВД Волгоградской области пояснили, что учащаяся 4-го класса Суляевской средней школы, которая жила в хуторе Лисинский, вышла из автобуса и переходила проезжую часть, когда ее сбил автомобиль. За рулем «десятки» находился 42-летний водитель, уроженец хутора Покручинский. Устанавливаются другие обстоятельства случившегося. 
         

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Происшествия 28.02.2018 10:47

Житель Волгограда осужден Красноармейским судом за то, что в социальной сети публиковал материалы, оправдывающие терроризм. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, 30-летний мужчина в социальной сети «Вконтакте» выкладывал видеозаписи и помещал комментарии к ним, по своему содержанию оправдывающие террористическую деятельность.  По месту жительства злоумышленника были изъяты носители информации, на которых обнаружены фото- и видеоматериалы экстремистского и террористического характера, в том числе фотографии дружеских связей подозреваемого, воюющих в Сирии на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории РФ).  На основании оперативных материалов...
Прочитана: 578 раз
Общество 28.02.2018 10:35 (Обновлено: 28.02.2018 11:27)

К выборам президента России в Волгограде разукрасили студенческое общежитие Волгоград принял эстафету по созданию патриотических граффити Общероссийского народного фронта, посвященных предстоящим выборам президента России. Местом расположения арт-объекта в Волгограде стала торцевая стена здания общежития Волгоградского госуниверситета в Советском районе. Идея проекта принадлежит братьям-художникам, активистам ОНФ из Абакана Игорю и Денису Федосенко. Для города-героя они  изобразили скульптуру «Родина-мать зовет!» в сочетании со слоганом «Сделай будущее, сделай выбор», выполненными в цветовой гамме российского флага. Художники работали в экстремальных погодных условиях – город встретил их метелью и сильным морозом. Для нанесения изображения им потребовалось два дня и около 30 баллончиков краски. Волгоград стал 12-м по счету городом, где созданы подобные...
Прочитана: 581 раз
Спорт 28.02.2018 10:16

Болельщикам “Ротора-Волгограда” представили новых игроков команды Встреча болельщиков футбольного клуба “Ротор-Волгоград” с игроками и руководством клуба началась в эти минуты в здании ТРЦ “Европа Сити Молл”, сообщает корреспондент  ИА “Высота 102”. Сегодня волгоградские любители футбола смогут  задать вопросы футболистам, руководителям клуба и тренерам.  А в ходе встречи  генеральный директор клуба вручит фирменные  футболки 11 новым игрокам. Собрание посвящено возобновлению футбольного первенства ФНЛ России. Игры 26 тура начнутся уже в это воскресенье - 4 марта.
Прочитана: 496 раз
Происшествия 28.02.2018 10:04

В Волгограде полицейские задержали двоих астраханцев, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  43-летнюю женщину и ее 46-летнего сожителя остановили  около одного из домов  в Дзержинском районе Волгограда, где они снимали квартиру. В арендованном жилье  были обнаружены  весы, фасовочный материал и порошкообразное вещество. Проведенная экспертиза показала, что им является синтетический наркотик весом более 130 гр., массы которого хватило бы на приготовление 300-400 наркотических доз. Подозреваемые сознались, что занимались оптовым и розничным сбытом наркотических веществ, которые получали от неизвестного поставщика через интернет, а сбывали путем закладок в специальные тайники. ...
Прочитана: 396 раз
Происшествия 28.02.2018 10:02

«Лас-Вегас» местного розлива организовали волгоградцы в подвальных пивных магазинах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону,  повелителями «одноруких бандитов» себя позиционировали трое приятелей в возрасте от 33 до 37 лет, двое из которых имеют судимость. Все они - уроженцы Армении. Неожиданная встреча с сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду чревата для подозреваемых новым тюремным сроком. Подпольный игровой бизнес группа дельцов вела с августа прошлого  года. Магазины, в которых они установили электронные терминалы, располагаются в жилых многоквартирных домах. В ходе обысков изъяты два терминала. Сумма полученного незаконного дохода устанавливается. Подозреваемые сознались в...
Прочитана: 528 раз
Общество 28.02.2018 09:41

В Волгограде новый снегопад подкинул работу коммунальщикам Результаты труда  коммунальщиков по расчистке городских дорог от зимних осадков  аннулировал очередной снегопад. Улицы города, многие из которых  накануне были приведены в порядок, сегодня снова оказались занесенными. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с начавшимся минувшей ночью снегопадом волгоградские дорожно-коммунальные службы оперативно вышли на обработку и расчистку городских магистралей. В ранние утренние часы дорожники нарастили группировку сил до более чем 90 единиц снегоуборочной и иной специализированной техники из числа резерва. В том числе сейчас на дорогах областного центра работают 46 комбинированных дорожных машин. В первую очередь колонны снегоуборочных машин расчистили основные магистрали, чтобы...
Прочитана: 474 раз
Общество 28.02.2018 09:33

Волгоградские победители конкурса ОНФ вылетели в Калининград на форум Сегодня в Калининграде начинается медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», который проводит ОНФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, в работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», журналисты, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Сегодня же состоится торжественное награждение лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». На следующий день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. В заключительный день медиафорума, 2...
Прочитана: 2407 раз
Здравоохранение 28.02.2018 08:33

По последним данным на территории Волгоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического уровня на 28%. В том числе в городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 17%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.  По результатам лабораторных исследований в структуре положительных находок преобладают респираторные вирусы: РС-вирусы. Всего за текущий эпидемический сезон лабораторно подтвержден диагноз грипп у 37 человек. На прошедшей неделе в регионе не было закрыто ни одной образовательной организации, частично был приостановлен образовательный процесс в 2-х классах двух школ области.
Прочитана: 740 раз
Общество 28.02.2018 07:56

Эдита Новикова: В столице вновь начинаются «Московские сезоны» с Большими ВозможностямиДолгожданная весна на пороге. В последний зимний день мы встретились с руководителем волгоградского «Агентства  Больших Возможностей» Эдитой Новиковой, чтобы подвести итоги уходящей русской зимы и узнать, какими весенними проектами занимается агентство.  - На днях Вы вернулись из столицы, где реализовывали очень интересный проект в рамках уличных фестивалей «Московские сезоны». Всё ли получилось? - Новый год - самый яркий и любимый праздник в нашей стране. И каждый раз  хочется отпраздновать его по-особенному. В этом году Москва встречала гостей и жителей столицы на своих улицах ежегодным фестивалем «Путешествие в Рождество» в рамках проекта Правительства Москвы цикла уличных фестивалей «Московские сезоны»: 83...
Прочитана: 686 раз
Экономика 28.02.2018 07:41

Комитет транспорта Волгоградской области проиграл подрядчику строительства моста через Волгу иск на 137 млн рублей Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения жалобу комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, который пытался оспорить ранее вынесенные судебные решения о выплате ПАО "Волгомост" 137 миллионов 946 тысяч рублей.  Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда кассационной инстанции. Указанную сумму подрядчик строительства моста через Волгу и его второго пускового комплекса - моста через реку Ахтуба требует в качестве суммы непримененных государственным заказчиком дефляторов в целях индексации работ по государственному контракту № 215-09 от 03.07.2009 по строительству объекта: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в...
Прочитана: 1462 раз
Аналитика 27.02.2018 20:01

Смотрите сегодня в программе: решится ли жилищный вопрос пострадавших от пожара жильцов дома на улице Кузнецова. Суд обязал правопреемника "МАНа" вернуть государству земли природного парка. "Народный контроль" и Роспотребнадзор вышли на "охоту" на опасные для детского здоровья игрушки. Одного из организаторов наркотрафика поймали с поличным в такси.  Информационные выпуски ИА "Высота 102" выходят и в эфире "Первого волгоградского канала". Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
Прочитана: 23965 раз
Общество 27.02.2018 18:11

Ушел из жизни волгоградский журналист Сегодня не стало Игоря Решетова, волгоградского журналиста, который не дожил до своего 50-летнего юбилея.  Игорь поступил в Волгоградский государственный университет еще в годы Советского Союза, а диплом журналиста получил, когда страна уже стояла на пороге перемен. Наш коллега и товарищ работал во многих известных волгоградских изданиях – газетах, интернет-сайтах, которые были известны и не очень, но он всегда честно делал свою работу. Он был ответственным за каждое свое печатное слово, и до конца был верен своей профессии. У Игоря осталось двое маленьких детей. Мы разделяем горе тех, кого любил он и кто любил его. Редакция ИА «Высота 102»...
Прочитана: 4424 раз
Общество 27.02.2018 18:02

Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде Все  ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль". Вместе с федеральным координатором проекта, депутатом Госдумы Анной Кувычко и Роспотребнадзором общественники провели рейд по магазинам детских товаров в Ворошиловском доме быта. Отсутствие сертификатов качества, сведений о производителе и странный запах  игрушек – эти и ряд других нареканий к продукции возникли у активистов. Подробнее – в видеосюжете информагентства.
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Общество 27.02.2018 17:31

В фонде капремонта Волгоградской области - новый директор Сегодня стал известен победитель конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, по результатам трех этапов победителем признан Алексей Конотопкин. Он набрал 79 баллов. Его конкурент - Игорь Елизаров - получил 73 балла. На завершающем этапе конкурса с каждым претендентом было проведено индивидуальное собеседование. Участников оценивали по 10-бальной системе. Претендентам задавали вопросы с целью уточнения их профессиональных знаний, навыков и опыта, а также личных и деловых качеств. Напомним, что оба конкурсанта успешно прошли квалификационный экзамен, по результатам которого также лидировал Конотопкин с 49...
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Происшествия 27.02.2018 16:54

23-летняя  жительница г.Котово обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ – «Оставление в опасности».  Как сообщили ИА «Высота 102»  в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, максимальное наказание по статье – один год лишения свободы.  Напомним,  3 декабря прошлого года, обвиняемая, желая избавиться от рожденного накануне нежеланного сына, приехала на такси в г. Камышин, где оставила ребенка в картонной коробке в подъезде жилого дома. Новорожденного обнаружили жильцы и сообщили о находке в полицию. Прибывшие вместе с полицейскими медики диагностировали у мальчика переохлаждение, вызванное длительным пребыванием в холодном помещении, и доставили его в больницу.  А через три дня была...
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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