В Волгоградской области 10-летняя девочка погибла под колесами машины

Сегодня не стало Игоря Решетова, волгоградского журналиста, который не дожил до своего 50-летнего юбилея. Игорь поступил в Волгоградский государственный университет еще в годы Советского Союза, а диплом журналиста получил, когда страна уже стояла на пороге перемен. Наш коллега и товарищ работал во многих известных волгоградских изданиях – газетах, интернет-сайтах, которые были известны и не очень, но он всегда честно делал свою работу. Он был ответственным за каждое свое печатное слово, и до конца был верен своей профессии. У Игоря осталось двое маленьких детей. Мы разделяем горе тех, кого любил он и кто любил его. Редакция ИА «Высота 102»...