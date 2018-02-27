По последним данным на территории Волгоградской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического уровня на 28%. В том числе в городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 17%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

По результатам лабораторных исследований в структуре положительных находок преобладают респираторные вирусы: РС-вирусы. Всего за текущий эпидемический сезон лабораторно подтвержден диагноз грипп у 37 человек. На прошедшей неделе в регионе не было закрыто ни одной образовательной организации, частично был приостановлен образовательный процесс в 2-х классах двух школ области.



