





Смотрите сегодня в программе: решится ли жилищный вопрос пострадавших от пожара жильцов дома на улице Кузнецова. Суд обязал правопреемника "МАНа" вернуть государству земли природного парка. "Народный контроль" и Роспотребнадзор вышли на "охоту" на опасные для детского здоровья игрушки. Одного из организаторов наркотрафика поймали с поличным в такси.

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