Долгожданная весна на пороге. В последний зимний день мы встретились с руководителем волгоградского «Агентства Больших Возможностей» Эдитой Новиковой, чтобы подвести итоги уходящей русской зимы и узнать, какими весенними проектами занимается агентство.

- На днях Вы вернулись из столицы, где реализовывали очень интересный проект в рамках уличных фестивалей «Московские сезоны». Всё ли получилось?

- Новый год - самый яркий и любимый праздник в нашей стране. И каждый раз хочется отпраздновать его по-особенному. В этом году Москва встречала гостей и жителей столицы на своих улицах ежегодным фестивалем «Путешествие в Рождество» в рамках проекта Правительства Москвы цикла уличных фестивалей «Московские сезоны»: 83 фестивальные площадки по всему городу, невероятная атмосфера праздника, сопровождающаяся световыми инсталляциями, тематическими композициями, театральными постановками, мастер-классами и народными гуляниями.









Одной из самых значимых фестивальных площадок в центре столицы стала площадка в Новопушкинском сквере, где был возведен настоящий Ледовый театр. Открытый каток с трибунами, светодиодным льдом, театральным светом, декорациями и гигантским экраном стал излюбленным местом проведения досуга у гостей фестиваля. А посмотреть было на что. Каждый день здесь проходили ледовые спектакли в постановке Петра Чернышёва- двукратного победителя чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду с участием лучших спортсменов международного уровня.

Гости могли увидеть ледовые интерпретации постановок «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Чиполлино», «Белоснежки», а также премьеру сезона - ледовый спектакль «Золушка» с двукратной чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навка в главной роли. В перерывах между спектаклями все желающие и сами могли выйти на каток под бодрую музыку. Коньки и другую ледовую экипировку можно было взять тут же - в бесплатном прокате. А по вечерам на импровизированную сцену выходили лучшие ди-джеи: Леонид Руденко, AndreyZakharov, NataliaTurovnikova, MikeSpirit, Portnov, FedorFomin. На коньки вместе с гостями вставали звёздные ведущие первого канала: очаровательная Алла Михеева, Тимур Соловьев, а также наш волгоградский ведущий - Андрей Яндиев. Не обошлось и без живой музыки, Ледовый Театр посетили с концертами группы: "Моя Мишель", "Coffeetime", группа "Plazma" и группа «ПЯТЕРО». Всеми любимый каток продолжил свою работу и после завершения фестиваля «Путешествие в Рождество» и был открыт для всех до конца следующего фестиваля "Масленица".









«Агентство Больших Возможностей» выступило партнером в реализации этого масштабного проекта. Благодаря профессиональной и слаженной работе всего коллектива агентства он был реализован на высоком уровне, а главным признанием нашей работы стали положительные отзывы гостей Ледового театра и постоянные посетители катка, которые приходили сюда каждый день.









- Какие планы на весну?

- В дальнейших планах «Агентства Больших Возможностей» - работа на следующих фестивалях и проектах. Уже полным ходом идёт подготовка к фестивалю "Московская весна A Cappella 2018", которое агентство организует совместно с Продюсерским центром Иосифа Пригожина. Это второй ежегодный, открытый, музыкальный, международный конкурс, который проходит одновременно на более чем 45 площадках Москвы, в рамках которого принимают участие акапельные коллективы из 23-х стран мира, а в жюри представлены международные и российские эксперты. Принять участие в нём могут все коллективы, работающие в жанре а капелла, заполнив заявку на сайте фестиваля . Это уникальная возможность заявить о себе, поэтому приглашаем волгоградские коллективы принять участие в конкурсе. Подать заявку так же могут и сольные исполнители, поющие «а капелла».









В этом году фестиваль номинирован в VI Ежегодной национальной премии индустрии специальных событий в номинации "Музыкальное событие года ".









Волгоградское "Агентство Больших Возможностей" уже второй год становится организатором фестиваля "Московская весна A Cappella" в рамках проекта Правительства Москвы и благодарит за предоставленную возможность участвовать в таких масштабных проектах международного уровня Департамент торговли и услуг города Москвы и ГБУ «Московские ярмарки».



