В фонде капремонта Волгоградской области - новый директор





Сегодня стал известен победитель конкурса на замещение вакантной должности руководителя регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, по результатам трех этапов победителем признан Алексей Конотопкин. Он набрал 79 баллов. Его конкурент - Игорь Елизаров - получил 73 балла. На завершающем этапе конкурса с каждым претендентом было проведено индивидуальное собеседование. Участников оценивали по 10-бальной системе. Претендентам задавали вопросы с целью уточнения их профессиональных знаний, навыков и опыта, а также личных и деловых качеств. Напомним, что оба конкурсанта успешно прошли квалификационный экзамен, по результатам которого также лидировал Конотопкин с 49 баллами. Елизаров по результатам тестирования набрал на три балла меньше. В ближайшее время с победителем конкурса будет подписан трудовой договор.

Нового директора для фонда капремонта в Волгоградской области начали искать в ноябре 2017 года после увольнения Максима Борисова в связи с переходом на другое место работы. В настоящее время он трудится в должности заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Конотопкин, который после увольнения Борисова исполнял обязанности руководителя, теперь лишится приставки "и.о" и станет третьим по счету директором регионального фонда капремонта с момента его образования.



